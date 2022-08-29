29.08.2022, 10:46
Неофициальный пляж в самом центре столицы: люди и собаки купаются вместе, качество воды никто не проверяет
Не хватает береговой охраны, контроля чистоты воды и кабинок для переодевания
Рядом находится портовый терминал и выходят сточные воды Ласнамяэ
ФОТО:
Старые привычки самые постоянные, и купание возле памятника „Русалка“ вновь набрало большие обороты. К сожалению, качество воды там никто не контролирует, - пишет Forte.
Район между Терминалом D Таллиннского порта и „Русалкой“ превратился в широкую полосу песчаного пляжа после того, как три года назад открыли Рейди теэ. Вскоре были добавлены площадка для пляжного волейбола, возможность покататься на доске SUP, а также бесплатные тренировки по сальсе и бегу, предлагаемые для населения за счет городских средств.