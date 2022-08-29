Неофициальный пляж в самом центре столицы: люди и собаки купаются вместе, качество воды никто не проверяет

Район между Терминалом D Таллиннского порта и „Русалкой“ превратился в широкую полосу песчаного пляжа после того, как три года назад открыли Рейди теэ. Вскоре были добавлены площадка для пляжного волейбола, возможность покататься на доске SUP, а также бесплатные тренировки по сальсе и бегу, предлагаемые для населения за счет городских средств.