Новости Эстонии
29.08.2022, 10:46

Неофициальный пляж в самом центре столицы: люди и собаки купаются вместе, качество воды никто не проверяет

 

  • Не хватает береговой охраны, контроля чистоты воды и кабинок для переодевания

  • Рядом находится портовый терминал и выходят сточные воды Ласнамяэ

Пляж недалеко от "Русалки" 17 августа, видно как людей, так и собак
Пляж недалеко от "Русалки" 17 августа, видно как людей, так и собак
ФОТО: Eva Ots/Facebook

Старые привычки самые постоянные, и купание возле памятника „Русалка“ вновь набрало большие обороты. К сожалению, качество воды там никто не контролирует, - пишет Forte.

Район между Терминалом D Таллиннского порта и „Русалкой“ превратился в широкую полосу песчаного пляжа после того, как три года назад открыли Рейди теэ. Вскоре были добавлены площадка для пляжного волейбола, возможность покататься на доске SUP, а также бесплатные тренировки по сальсе и бегу, предлагаемые для населения за счет городских средств.

Все это привлекло на пляж еще больше людей, которые проводят здесь летние дни, плавая в морской воде, т.к. сейчас среда здесь гораздо привлекательнее, чем десятилетие назад.

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