Находящиеся в отпуске по уходу за ребенком мужчины создали приложение для оптимизации заказа клининговых услуг

На сегодняшний день на эстонской платформе Happy Helper сделано более 500 бронирований.

Цель стартапа — модернизировать предоставление клининговых услуг, сделав заказ уборки более доступным и удобным. Миссия компании — предоставлять доступные услуги по уборке и помогать людям находить время для отдыха. Happy Helper — это шаг вперед по сравнению с обычным клининговым сервисом, потому что он идентифицирует себя как технологическую платформу, которая помогает поставщикам услуг находить клиентов и гибко зарабатывать деньги.

В Эстонии развитие платформы происходило семимильными шагами. В мае его запустили в Таллинне и уже в конце июня распространили на Южную Эстонию. Инновационное приложение делает заказ уборки удобнее и быстрее, всего за несколько минут. Кроме того, приложение позволяет вам напрямую общаться с уборщиками и службой поддержки и получать уведомления о ваших бронированиях.

Happy Helper была основана в 2015 году в Дании. На сегодняшний день на датской платформе было сделано более 360 000 бронирований. В этом году Happy Helper помимо Эстонии вышла на рынок Германии.