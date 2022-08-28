Экономика должна быть экономной: какие расходы будут урезать города из-за кризиса

В 2009 году в целях экономии Таллинн также сократил рейсы общественного транспорта. Если в марте в час пик в городе курсировали 65 трамваев, то с 1 апреля их стало 59, а с 1 июня еще меньше – 47. В 2010 году работа по сокращению рейсов продолжилась. Было решено сохранить прежний график движения автобусов в утренние и вечерник часы-пик, а в остальное время сделать промежутки между рейсами больше. Кроме того, на маршруты в это время старались выпускать маленькие автобусы.

„Если учитывать подорожание электричества, которое произошло в течение двух последних лет, то без экономии необходимость дополнительного финансирования ощущалась бы больше. Несомненно, экономить было надо. Вопрос выбора – будешь ли экономить на уличном освещении, уборке улиц или ремонте дорог“, – объяснял тогда заведующий отделом городского хозяйства мэрии Тарту Рейн Хаак, слова которого приводит rus.err.ee.

Пярну сэкономил за полгода миллион, сократив весной 2010-го все уличное освещение в городе на треть. В Тарту на главных автомобильных дорогах оставляли подсвеченной только одну сторону, а в период светлых ночей после двух часов и вовсе отключали освещение на остальных улицах. Так за три месяца городу удалось сэкономить около 300 000 крон. Осенью освещение вернули в полном объеме.

Во время предыдущего мирового экономического кризиса города Эстонии активно экономили деньги на уличном освещении. Так, в Таллинне в 2010 году было заложено в бюджете 90 млн крон на эти расходы, однако для обеспечения уличного освещения в полном объеме необходимы были бы 108 млн крон. Чтобы сэкономить, в столице отключили 10% фонарей. Весной 2010 года Таллинн даже пошел на радикальные меры – отключал полностью освещение в ночное время. Но от такого эксперимента потом было решено отказаться, так как жители не должны страдать от недостатка освещения. На автотрассах столицы было решено отключить каждый третий фонарь.

Каждый кризис не похож на предыдущий, потому что вызван разными причинами. Однако общее у кризисов одно – всем приходится нелегко, поэтому необходимо искать способы сберечь деньги.

„Например, рождественская подсветка объектов в Старом городе – это часть туристического опыта, который получают приехавшие в Таллинн туристы. Поэтому если мы сэкономим на таком освещении, то наверняка потеряем в доходах от туризма“, – полагает Владимир Свет.

Что касается подсветки зданий или памятников, то тут, по его словам, возможны определенные коррективы, но к каждому конкретному объекту стоит подходить индивидуально.

„В последние годы мы последовательно инвестируем в экологичное светодиодное освещение: начиная с 2019 года доля LED-ламп в уличном освещении возросла с 14 до 38 процентов, и она будет расти и в будущем. Планируем, что Таллинн полностью переведет уличное освещение на светодиоды в ближайшие пять-шесть лет. Заметно сократились и расходы, ведь благодаря более широкому использованию светодиодных ламп город за несколько месяцев экономит сотни тысяч евро“, – поясняет вице-мэр.

А вот Таллинн, по словам вице-мэра столицы Владимира Света, не будет экономить на освещении улиц.

Вице-мэр Кохтла-Ярве по хозяйственным вопросам Виталий Бородин сообщил, что 600 фонарей были заменены на более экономичные, и других мер экономии в этом году применять уже не будут.

С августа освещение вернули. За это время было много недовольства от местных жителей, а на погрузившихся во тьму улицах успела случиться поножовщина.

Мэр города Тоомас Наэль сообщил Delfi, что решение было принято из-за необходимости экономии электроэнергии. По его словам, к концу года город будет нуждаться примерно в 300 000 евро для обеспечения уличного освещения. К концу апреля уже было потрачено более половины бюджета. „Эти счета за электричество – я не могу сказать, что мы сильно напуганы, но, к сожалению, ситуация такова, – сказал Наэль. – По сравнению с прошлым годом расходы значительно выше: мы предполагаем, что они будут, по крайней мере, в три раза больше. К тому же, по словам экспертов, ситуация вряд ли улучшится“.

В нынешней ситуации в Эстонии радикальные меры экономии уже опробовал на себе Кохтла-Ярве, где в мае отключили уличное освещение. Жителям порекомендовали ходить парами и носить с собой фонарики в темное время суток.

Он говорит, что Таллинн также не будет менять расписание общественного транспорта в целях экономии. „Однако стоит отметить, что по мере роста цен на топливо наверняка многие станут чаще отдавать предпочтение общественному транспорту. Так что, возможно, на каких-то линиях придется даже увеличить интенсивность“, – замечает Свет.

При этом, сообщает ERR со ссылкой на „Актуальную камеру“, высокие цены на газ заставили Таллиннскую горуправу пересмотреть свои планы по поводу замены в городе дизельных автобусов на газовые к 2025 году. По мнению города, с проблемой роста цен на энергоносители помогли бы справиться средства из дополнительного бюджета.

„Учитывая сегодняшнюю ситуацию с газом, в осенне-зимний период его не обязательно всем хватит, и, конечно же, мы должны относиться более консервативно к поставленным нами задачам. Именно для того, чтобы в случае, если газа попросту не будет хватать, общественный транспорт у нас не встал из-за отсутствия топлива“, – приводит слова бывшего вице-мэра Таллинна Андрея Новикова ERR.

На улицах Таллинна уже используется порядка 300 газовых автобусов, и последние 50 должны прийти в августе-сентябре. В связи с ростом цен на газ городу пришлось пересмотреть свои планы.

„Сейчас мы немного притормозили те планы по сбыту старых автобусов, которые у нас были, и более консервативно будем относиться к пересмотру своего парка. Пока ситуация не стабилизируется, пока у нас есть необходимость подстраховки“, – пояснил Андрей Новиков.

Отопление – важная тема

Что касается ограничения подачи воды в дома и муниципальные учреждения, а также сокращения подачи тепла, такие вопросы, отвечает вице-мэр Владимир Свет, не рассматриваются.