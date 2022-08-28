Кто следит за безопасностью посетителей общественных бассейнов и СПА-центров?
Время от времени в новостных лентах мы читаем сообщения о несчастных случаях, произошедших в различных водных центрах. Не так давно многих потрясло известие о смерти 10-летнего мальчика в результате инцидента в Центре здоровья в Кейла. Такие случаи невольно заставляют задуматься, кто и как следит за безопасностью посетителей водных и СПА-центров, пишет „МК-Эстония“.
19 июля в бассейне Центра здоровья в Кейла 10-летний ребенок ушел под воду. В центре было много людей и ребенку быстро пришли на помощь. Сотрудники центра сразу приступили к оказанию первой помощи, затем передали ребенка скорой. Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии. К сожалению, спасти его не удалось.
Детали произошедшего несчастья полиция пока не раскрывает. Пока непонятно, при каких обстоятельствах ребенок ушел под воду, могли ли работники центра предотвратить это или оперативнее прийти на помощь. Но сама ситуация наталкивает на мысли о безопасности посетителей в бассейнах и всевозможных водных центрах. Всегда ли на месте присутствуют профессиональные спасатели? Насколько они квалифицированы, чтобы оказывать помощь в экстренных ситуациях?
Квалификацию закон не требует
„В законе нет конкретного требования о том, что в водном центре должен быть спасатель с квалификацией, – говорит специалист по связям с прессой Департамента здоровья Кирси Пруудель. – Однако предлагаемая услуга должна быть безопасна, посетителям бассейна должна быть гарантирована помощь. В законе о здоровье населения сказано, что в учреждениях для отдыха владелец несет ответственность за безопасные условия использования“.
Есть требование, согласно которому в водных центрах в случае необходимости посетителям оказывается помощь, включая первую помощь в случае несчастья.
„В бассейнах должны быть обеспечены безопасность и помощь. Но как это обеспечить, руководство решает само в зависимости от предлагаемой услуги – размера центра, целевой группы, наличия аттракционов и т. д.“, – говорит Пруудель.
Департамент здоровья в ходе регулярного контроля проверяет и то, как в водных и СПА-центрах обеспечен надзор и помощь посетителям. Проверяют, есть ли средства для оказания первой помощи, есть ли в центре сотрудники, прошедшие обучение по оказанию такой помощи, а также наличие спасателей с квалификацией.
„До сих пор, по нашим наблюдениям, в водных центрах был хотя бы один человек, обученный оказанию первой помощи“, – говорит Пруудель.
От администратора до бармена
Информации о том, как обстоят дела на данный момент в водных центрах Эстонии, у Департамента здоровья нет.
„Ситуация меняется постоянно. Все бассейны и водные центры отличаются по своему назначению, размерам и нагрузке. Чаще проводится контроль в более крупных СПА и водных центрах, небольшие общественные бассейны проверяют реже“, – добавляет Пруудель.
В 2015–2016 годах Департамент здоровья проводил исследование о безопасности бассейнов. Оно охватывало 186 действующих в Эстонии бассейнов и водных центров. Это 97% от общего числа таких заведений на тот момент.
Среди прочего было установлено, что в 182 бассейнах есть сотрудники, прошедшие обучение по оказанию первой помощи; в 185 есть средства для оказания первой помощи, но только в 21 из них эти средства находятся непосредственно в одном помещении с самим бассейном (а не в раздевалке, подсобном помещении, комнате для персонала, у администратора и т. п.); и только в 40 бассейнах есть спасатели с профессиональной квалификацией – в 7 школьных бассейнах, в 9 – при детских садах, в 2 – оздоровительных и в 22 общественных бассейнах.
Первую помощь в 102 бассейнах оказывают тренеры, учителя или инструкторы; в 44 – это делают администраторы, в 63 – работники здравоохранения (врачи, медсестры, физиотерапевты и пр.); в 12 бассейнах на помощь приходят заведующие, охранники, техники и работники бара; в 8 – спасатели.
Только профессионалы
„Мы делаем все от нас зависящее, чтобы услуги, предоставляемые гостям, были максимально безопасными. В аквапарке множество знаков с правилами поведения и предупреждениями. На смене постоянно 2–3 спасателя, которые следят за соблюдением правил, проводят инструктаж по безопасному спуску с водных горок, контролируют порядок на всей территории водного центра и следят за исправностью всех водных аттракционов“, – говорит Игорь Шустров, руководитель отдела продаж и маркетинга Noorus Spa Hotel.
На должность спасателя в этом водном центре назначают только при наличии соответствующей квалификации: среднее профессиональное образование и наличие двух специальностей – оказание первой медицинской помощи и выполнение работ по спасению на воде.
„Для экстренного случая в нашем водном центре имеется дефибриллятор, которым спасатели также обучены пользоваться. Но все равно сложно удержать людей, неожиданно прыгающих головой вниз в ручей глубиной в один метр“, – добавляет Шустров.
Руководитель водного центра Kalev SPA Меэли Ээльмаа рассказывает, что в их центре на смене присутствуют 1–2 спасателя. Сотрудников Kalev SPA набирает, например, из числа пляжных спасателей, а также из числа спортсменов-пловцов, которые для работы проходят дополнительное обучение.
„Наши спасатели прошли профессиональное обучение и курсы по оказанию первой помощи. Каждые два года они проходят дополнительное обучение“, – говорит Ээльмаа.
Руководство Центра здоровья в Кейла также сообщило, что все сотрудники центра, работающие с клиентами, прошли обучение оказанию первой медицинской помощи, и во время инцидента 19 июля сразу приступили к оказанию помощи 10-летнему мальчику. Ссылаясь на продолжающееся расследование, руководитель центра Тони Мейель отказался от подробных комментариев.
Проблемные клиенты
Игорь Шустров подчеркивает, что забота и присмотр за своим ребенком – в первую очередь обязанность родителя. Большинство травм с детьми случается именно тогда, когда родителей нет рядом.
„Дети – это дети, они пришли играть и веселиться. Им сложно во время игры не бегать между аттракционами и по лестничному маршу, как следствие – они поскальзываются“, – говорит представитель Noorus Spa Hotel Игорь Шустров.
Однако самой большой группой риска относительно получения травм, по его словам, являются взрослые в состоянии алкогольного опьянения. Лиц с явными признаками опьянения в аквапарк не допускают, но немного выпившие люди тоже могут доставить хлопот.
По словам Меэли Ээльмаа, самые частые проблемы, которые приходится решать спасателям – это мелкие порезы, особенно у детей. Кроме этого, иногда людям становится плохо из-за повышенного давления или проблем с сердцем. В таких случаях вызывают скорую.
„Многие случаи связаны с неправильным использованием аттракционов. Например, ребенок съезжал по трубе на животе и выбил себе зуб. Также посетители любят бегать по мокрому полу, из-за чего бывают падения, разбитые колени или вывихнутые ноги. В 50-метровом бассейне обозначена его глубина в разных местах. Если навыков пловца у человека нет, лучше оставаться на небольшой глубине“, – говорит Ээльмаа.
Готов к любым ситуациям
Спасатель Сандер из Kalev SPA рассказывает, что его работа бывает то очень напряженной, то спокойной, в зависимости от дня, количества посетителей и числа инцидентов. Но в целом работа спокойная. В течение рабочего дня спасатели следят за происходящим в водном центре с помощью камер наблюдения. Наблюдательный пункт располагается над бассейном, откуда открывается полный обзор. Также спасатели делают обход, следят за оборудованием и помогают клиентам.
„Часто бывает, особенно с пожилыми людьми, что посетители не могут понять, что и где находится. В этом центре довольно легко заблудиться. Не знают, как сюда пройти, во сколько что открывается. У нас много общения такого плана с клиентами. Надо еще и языками владеть: английским, русским, финским. В течение дня, если нас двое на смене, то один из спасателей всегда находится наверху. Второй делает обход, проверяет, все ли знаки на месте, нет ли где поломок, все ли работает правильно. Мы всегда наготове, если что-то случится“, – рассказывает Сандер.
Молодой человек работает спасателем почти два года, сам он бывший профессиональный пловец.
По его словам, заметить тонущего человека можно по паническим, хаотичным движениям. Сандер советует никому не переоценивать свои способности пловца.
Самыми проблемными клиентами Сандер также называет людей в алкогольном опьянении.
„Они бегают, прыгают в воду или пытаются втроем съехать по трубе. Мы делаем им замечания. Но если нарушения серьезные и запах алкоголя сильный, то мы имеем право выпроводить их из бассейна. Нам уже приходилось это делать. Хотя многие и сами уходят, когда мы их просим, – говорит Сандер. – А в отношении детей для меня самое тревожное, когда они опускают лицо в воду и считают, сколько смогут так продержаться. Многие дети так играют. Но сложно сразу понять, играет ли ребенок или ему нужна помощь“.
По словам Сандера, спасатель всегда должен быть готов к разным ситуациям. Для этого недостаточно быть просто хорошим пловцом, нужны дополнительные навыки.
„Например, надо было пройти тест по погружению на глубину. Только вчера был случай – у одного клиента в бассейн упали очки. Сам он не мог за ними нырнуть, попросил помощи. Я нырнул, чтобы достать очки. К таким ситуациям тоже надо быть подготовленным. Нельзя сказать клиенту, нет, я не поплыву за ними“, – рассказывает спасатель.
По его мнению, вполне достаточно, когда в одну смену работают 2–3 спасателя.