Кто следит за безопасностью посетителей общественных бассейнов и СПА-центров?

„До сих пор, по нашим наблюдениям, в водных центрах был хотя бы один человек, обученный оказанию первой помощи“, – говорит Пруудель.

Департамент здоровья в ходе регулярного контроля проверяет и то, как в водных и СПА-центрах обеспечен надзор и помощь посетителям. Проверяют, есть ли средства для оказания первой помощи, есть ли в центре сотрудники, прошедшие обучение по оказанию такой помощи, а также наличие спасателей с квалификацией.

„В бассейнах должны быть обеспечены безопасность и помощь. Но как это обеспечить, руководство решает само в зависимости от предлагаемой услуги – размера центра, целевой группы, наличия аттракционов и т. д.“, – говорит Пруудель.

Есть требование, согласно которому в водных центрах в случае необходимости посетителям оказывается помощь, включая первую помощь в случае несчастья.

„В законе нет конкретного требования о том, что в водном центре должен быть спасатель с квалификацией, – говорит специалист по связям с прессой Департамента здоровья Кирси Пруудель. – Однако предлагаемая услуга должна быть безопасна, посетителям бассейна должна быть гарантирована помощь. В законе о здоровье населения сказано, что в учреждениях для отдыха владелец несет ответственность за безопасные условия использования“.

Детали произошедшего несчастья полиция пока не раскрывает. Пока непонятно, при каких обстоятельствах ребенок ушел под воду, могли ли работники центра предотвратить это или оперативнее прийти на помощь. Но сама ситуация наталкивает на мысли о безопасности посетителей в бассейнах и всевозможных водных центрах. Всегда ли на месте присутствуют профессиональные спасатели ? Насколько они квалифицированы, чтобы оказывать помощь в экстренных ситуациях?

19 июля в бассейн е Центра здоровья в Кейла 10-летний ребенок ушел под воду. В центре было много людей и ребенку быстро пришли на помощь. Сотрудники центра сразу приступили к оказанию первой помощи, затем передали ребенка скорой. Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии. К сожалению, спасти его не удалось.

На должность спасателя в этом водном центре назначают только при наличии соответствующей квалификации: среднее профессиональное образование и наличие двух специальностей – оказание первой медицинской помощи и выполнение работ по спасению на воде.

„Мы делаем все от нас зависящее, чтобы услуги, предоставляемые гостям, были максимально безопасными. В аквапарке множество знаков с правилами поведения и предупреждениями. На смене постоянно 2–3 спасателя, которые следят за соблюдением правил, проводят инструктаж по безопасному спуску с водных горок, контролируют порядок на всей территории водного центра и следят за исправностью всех водных аттракционов“, – говорит Игорь Шустров, руководитель отдела продаж и маркетинга Noorus Spa Hotel.

Первую помощь в 102 бассейнах оказывают тренеры, учителя или инструкторы; в 44 – это делают администраторы, в 63 – работники здравоохранения (врачи, медсестры, физиотерапевты и пр.); в 12 бассейнах на помощь приходят заведующие, охранники, техники и работники бара; в 8 – спасатели.

Среди прочего было установлено, что в 182 бассейнах есть сотрудники, прошедшие обучение по оказанию первой помощи; в 185 есть средства для оказания первой помощи, но только в 21 из них эти средства находятся непосредственно в одном помещении с самим бассейном (а не в раздевалке, подсобном помещении, комнате для персонала, у администратора и т. п.); и только в 40 бассейнах есть спасатели с профессиональной квалификацией – в 7 школьных бассейнах, в 9 – при детских садах, в 2 – оздоровительных и в 22 общественных бассейнах.

В 2015–2016 годах Департамент здоровья проводил исследование о безопасности бассейнов. Оно охватывало 186 действующих в Эстонии бассейнов и водных центров. Это 97% от общего числа таких заведений на тот момент.

„Ситуация меняется постоянно. Все бассейны и водные центры отличаются по своему назначению, размерам и нагрузке. Чаще проводится контроль в более крупных СПА и водных центрах, небольшие общественные бассейны проверяют реже“, – добавляет Пруудель.

Информации о том, как обстоят дела на данный момент в водных центрах Эстонии, у Департамента здоровья нет.

„Для экстренного случая в нашем водном центре имеется дефибриллятор, которым спасатели также обучены пользоваться. Но все равно сложно удержать людей, неожиданно прыгающих головой вниз в ручей глубиной в один метр“, – добавляет Шустров.

Руководитель водного центра Kalev SPA Меэли Ээльмаа рассказывает, что в их центре на смене присутствуют 1–2 спасателя. Сотрудников Kalev SPA набирает, например, из числа пляжных спасателей, а также из числа спортсменов-пловцов, которые для работы проходят дополнительное обучение.

„Наши спасатели прошли профессиональное обучение и курсы по оказанию первой помощи. Каждые два года они проходят дополнительное обучение“, – говорит Ээльмаа.

Руководство Центра здоровья в Кейла также сообщило, что все сотрудники центра, работающие с клиентами, прошли обучение оказанию первой медицинской помощи, и во время инцидента 19 июля сразу приступили к оказанию помощи 10-летнему мальчику. Ссылаясь на продолжающееся расследование, руководитель центра Тони Мейель отказался от подробных комментариев.

Проблемные клиенты

Игорь Шустров подчеркивает, что забота и присмотр за своим ребенком – в первую очередь обязанность родителя. Большинство травм с детьми случается именно тогда, когда родителей нет рядом.

„Дети – это дети, они пришли играть и веселиться. Им сложно во время игры не бегать между аттракционами и по лестничному маршу, как следствие – они поскальзываются“, – говорит представитель Noorus Spa Hotel Игорь Шустров.

Однако самой большой группой риска относительно получения травм, по его словам, являются взрослые в состоянии алкогольного опьянения. Лиц с явными признаками опьянения в аквапарк не допускают, но немного выпившие люди тоже могут доставить хлопот.

По словам Меэли Ээльмаа, самые частые проблемы, которые приходится решать спасателям – это мелкие порезы, особенно у детей. Кроме этого, иногда людям становится плохо из-за повышенного давления или проблем с сердцем. В таких случаях вызывают скорую.