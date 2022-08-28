Как следует информировать работника о сверхурочной работе и как она должна компенсироваться?

На портале Tööelu отвечает Лариса Тихонова, юрист-консультант Инспекции труда:

Вступившая в силу в августе поправка к Закону о трудовом договоре гласит, что работодатель должен информировать работника о порядке сверхурочной работы и компенсации за нее. Сверхурочная работа – это работа сверх оговоренного рабочего времени, выполняемая по соглашению сторон или по одностороннему требованию работодателя, если это оправдано чрезвычайными и временными обстоятельствами, требующими немедленного участия работника. Во избежание последующих споров разумно достигнуть договоренности по меньшей мере в письменно воспроизводимой форме (например, по э-почте).

С внесением поправок в Закон о трудовом договоре порядок выполнения сверхурочной работы и компенсации за нее не меняется. Добавляется лишь четкая обязанность информировать работника о том, как и когда компенсируется сверхурочная работа.

По закону сверхурочную работу можно компенсировать двумя способами:

сверхурочная работа компенсируется свободным временем, равным времени сверхурочной работы, или

стороны договариваются о денежной компенсации за сверхурочную работу в размере 1,5-кратного размера заработной платы работника.

По закону первым предпочтением является предоставление за сверхурочную работу свободного времени, но при этом не оговорено, когда оно должно быть предоставлено. Цель компенсации сверхурочной работы свободным временем – компенсировать потерянное при выполнении сверхурочной работы время отдыха, поэтому компенсируемое свободное время следует предоставить как можно быстрее после выполнения сверхурочной работы. При суммированном учете рабочего времени сверхурочные часы определяются в конце учетного периода, и их можно компенсировать свободным времени в течение следующего учетного периода.