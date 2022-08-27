27.08.2022, 19:15
Министр экономики отчитала Eesti Gaas: российский газ покупать нельзя – даже у Латвии!(65)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Министр экономики Рийна Сиккут планирует внести в правительство предложение о запрете закупки газа российского происхождения. Толчком к этому стала опубликованная в Äripäev статья, в которой глава Eesti Gaas признал, что, вероятно, закупал у Латвии газ, который на самом деле поступает из России.
Напомним, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что эстонская компания поставляет в Латвию российский газ, за который, вероятно, платит в рублях через офшорную компанию. Эстонские газовые компании называют эти утверждения бредом, однако выяснилось, что российский газ все же мог дойти до Эстонии.
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