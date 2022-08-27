Красота! Пыхья-Таллинн разрешил молодым художникам разрисовать гаражи

Акцию поддерживают Управа Пыхья-Таллинна, Пыхья-Таллиннский Молодёжный центр и MTÜ Mondo, чтобы, во-первых, предложить талантливым уличным художникам легальную возможность для творчества, а во-вторых, создать новое и вдохновляющее городское пространство на месте износившегося.

„Цель кампании - обратить внимание на то, что уличному искусству свое место, предлагая при этом молодежи возможность для самовыражения“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап отметив, что конкуренция была плотной. „Интерес к инициативе был большой, и в течение июня пришло около 50 эскизов, из которых для украшения района выбрали три“.

Старейшина добавила, что борьба с визуальным загрязнением в городском пространстве идет постоянно, и путь к легальному искусству лежит через рост осведомленности и внимания.

„Мы посмотрим, какие будут отзывы, и обдумаем продолжение проекта уличного искусства в следующем году“, — добавила Пихлап уточнив, что владельцы расписанных в ходе проекта гаражей приняли идею хорошо.

Победителей выбрали в двух категориях. В первой категории MTÜ Mondo хотело обратить внимание на труды активисток, борющихся с изменением климата, и в целом поднять тему защиты окружающей среды. В этой категории победил Андрей Кедрин, чьим полотном стали гаражи на краю улицы Сыле по адресу Пухангу, 1. Работа Андрея четвертое и последнее произведение в кампании MTÜ Mondo #iShareHerPower.

В категории свободного творчества выбрали 2 работы. Работа Кирилла Шапочника в Коплиском экстрим-парке готова, а картина Эмилии Сабировой появится за остановкой на Пухангу, 5 к началу сентября.