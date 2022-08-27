НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Последнее воскресенье лета и прощай тепло. Начало учебного года встречаем дождем и прохладой

В воскресенье возможны небольшие дожди, но днем будет жарко: температура воздуха составит 26-31 градус. Только на побережье немного прохладнее, а ночью температура воздуха понизится до 9-15 градусов, на побережье сохранится около 20.

В понедельник к Эстонии подойдет область низкого давления. Ночь еще довольно ясная и почти без дождя. В конце дня пройдут ливни, а к вечеру ливни усилятся, сохранится риск гроз. Усилится и ветер. Температура воздуха ночью около 15 градусов, днем ​​повысится до 20-26 градусов, на юге до 28 градусов.

Во вторник в Эстонию придет пониженное давление с ливнями и грозами, а в течение дня оно постепенно отступит к югу. Будет дуть относительно сильный северный и северо-восточный ветер. Ночью температура опустится до 15 градусов, днем ​​16-21 градус.

В среду, после того, как низкое давление отступит, ливневые дожди с запада станут реже. Станет прохладнее, температура воздуха ночью понизится до 10 градусов, днем ​​столбик термометра вырастет до 20 градусов.

День знаний, четверг, омрачится похолоданием с периодическими ливневыми дождями. Если ночью небо прояснится, то температура достигнет отметки 5 градусов, дневная температура в солнечные часы поднимается до чуть более 15 градусов, во время ливней будет прохладнее.