Пробки соков Põltsamaa больше не будут загрязнять природу

Согласно европейской директиве, к июлю 2024 года все работающие в Европе производители продуктов питания и напитков, чей ассортимент включает пластиковую упаковку для напитков или пищевых продуктов, должны внедрить такое же экологически безопасное решение в сфере упаковки.



„Количество пластика, необходимого для производства новых пробок, значительно не увеличится и не уменьшится, но поскольку пробки теперь будут оставаться прикрепленными к таре, мы ежегодно избежим потенциального в природу выброса 4 тонн пластика, используя литровые упаковки сока с несъемной крышкой. Наши 2-литровые упаковки сока получат такое же решение в начале 2023 года“, - сказала руководитель по маркетингу Põltsamaa Сийри Варе.



Новые крышки производят на заводах Tetra Pak во Франции и Испании. Для изготовления пробок используется пластмасса на растительной основе – из сахарного тростника. Пробки из этого материала используются на фабрике Põltsamaa уже шесть лет. Пластик на растительной основе также используется в картонной упаковке Tetra Pak 1 л, а выбросы CO2 в связи с производством этой упаковки на 21% меньше по сравнению с прежним вариантом.



Для потребителя использовать упаковку с новой крышкой не станет неудобнее. Пакет сока с новой крышкой закрывается и открывается точно так же, и его следует по-прежнему выбрасывать в контейнер для тары.



„Важно не отрывать пробку от пакета – хотя при открытии упаковки такой соблазн и может возникнуть. Если это войдет в привычку, вам не придется беспокоиться о пробке, случайно упавшей между сиденьями в машине или выброшенной в мусорное ведро“, - добавила Варе.



Первыми – месяц назад – новые крышки получили произведенные Põltsamaa литровые черносмородиново-яблочно-малиновые напитки, томатный сок, яблочный сок и сливовый нектар. Производство старых крышек остановлено, упаковочная машина уже настроена на новую крышку.