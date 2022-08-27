Экономика
27.08.2022, 10:28

Эстонская дочерняя фирма „Газпром нефти“ продолжает свой бизнес несмотря на санкции

 (11)
UKRAINE-CRISIS/GAZPROMNEFT-CYBER
UKRAINE-CRISIS/GAZPROMNEFT-CYBER
ФОТО: Sergei Karpukhin | REUTERS

В Эстонии у находящейся под санкциями „Газпром нефти“ есть компания Baltic Marine Bunker AS, которая оказывает услуги по бункеровке судов с 2013 года. Бункеровка – это заправка судна топливом и моторными маслами, пишет dv.ee.

Выручка от продаж компании Baltic Marine Bunker AS с апреля по июнь достигла 22,6 млн евро. Это более чем вдвое меньше, чем в первом квартале этого года, а также за тот же период прошлого года. За прошедшие годы в качестве дивидендов владельцу предприятия было выплачено в общей сложности более 1,2 миллиона евро.

В Эстонии за соблюдением международных финансовых санкций следит Бюро данных по борьбе с отмыванием денег. По оценке бюро, поскольку критерий собственности соблюден, ограничения, наложенные на деятельность „Газпром нефть“, должны распространяться и на Baltic Marine Bunker. Однако следует отметить, что некоторые операции все же разрешены.

Читайте подробнее на dv.ee.

Оставить комментарий Читать комментарии (11)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии