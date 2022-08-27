В 2027 году в Эстонии может снизиться пенсионный возраст

По данным Департамента статистики, по сравнению с 2020 годом ожидаемая продолжительность жизни мужчин сократилась на год и семь месяцев, у женщин – на год и четыре месяца, передает „Актуальная камера“.

„Ожидаемая продолжительность жизни в 2021 находится в нисходящей тенденции. Больше всего на этот показатель повлияла пандемия коронавируса. В 2021 году ожидаемая продолжительность жизни у жителей Эстонии составила 77,2 года; у мужчин – 72,8; у женщин – 81,4 года. Таким образом, по сравнению с данными прошлых лет ожидаемая продолжительность жизни сократилась и у мужчин, и у женщин, упав до уровня восьмилетней давности“, – констатировала ведущий аналитик Департамента статистики Эвели Вооленс.

Изменения в ожидаемой продолжительности жизни напрямую влияют и на возраст выхода на пенсию. Согласно нынешней системе, начиная с 2025 года, каждое первое января правительство будет утверждать новый возраст пенсии по старости, который будет вступать в силу через два года. Основанием для расчета станет ожидаемая продолжительность жизни 65-летних людей.

„Так как в 2021 году ожидаемая продолжительность жизни сократилась, есть вероятность, что в 2027 году пенсионный возраст будет ниже 65. Но точно сказать сейчас нельзя, ведь мы берем в расчет ожидаемую продолжительность жизни не за один год, а средний показатель за последние пять лет“, – сказала руководитель отдела пенсионной политики Министерства социальных дел Кристийна Сельгис.