В воскресенье всех любителей велоспорта приглашают принять участие в „XVI Велогонке Юри Ратаса“

„На мероприятие стоит приходить всей семьей, так как каждый любитель велоспорта сможет найти себе развлечение и дистанцию, соответствующую своему возрасту. Чтобы пройти веломаршрут по лесной тропе Пирита и парку Лиллепи, не нужна спортивная подготовка, но обязателен активный жизненный настрой и хорошее настроение. Это действительно место, куда можно отправиться всей семьей, чтобы вместе насладиться велоспортом и природой Эстонии“, — сказал главный организатор мероприятия Юри Ратас.

Как и в прошлые годы, для участников предусмотрены несколько дистанций: для детей разных возрастов, взрослых и отдельная дистанция для колясочников. Помимо велогонки участники могут сделать разминку со спортивным клубом „Спарта“, поучаствовать в розыгрыше, а маленькие любители спорта смогут попрыгать на батуте.

„Все желающие могут зарегистрироваться на велогонку в пятницу с 16:00 до 20:00 и в субботу с 11:00 до 15:00 в стеклянной галерее велодрома Пирита, а в день соревнований на месте с 9:00 до 10:20. Мы ждем всех со своими велосипедами и другим необходимым снаряжением, чтобы покататься на велосипеде по тропе здоровья спортивного центра Пирита и получить заряд энергии и бодрости“, — подтвердил Юри Ратас.

Ношение шлема обязательно на всех дистанциях велогонки.

Программа спортивного семейного дня „XVI Велогонка Юри Ратаса“:

9.00-10.20 Регистрация

9.00-10.45 Получение чипов и номеров для предварительно зарегистрировавшихся

10.45-11.00 Разминка со спортивным клубом „Спарта“

11.00-11.05 Открытие соревнований

11:10 Заезд колясочников 1,4 км

11.20 Selveri Tibusõit 450 м (дети до 4 лет)

11:35 Selveri Mudilassõit 450 м (возраст 5-6 лет)

11.50 Balbiino детский забег 3,5 км (7-12 лет)

12.15 Женский и мужской забег на 12,5 км

13.30 Награждение и розыгрыш

13.50 Завершение соревнований

Вся актуальная информация доступна на странице мероприятия в Facebook.

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