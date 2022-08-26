Именитый эстонский прокурор избежал подозрений в даче ложных показаний

В декабре прошлого года стало известно, что сотрудники Полиции безопасности признали прокурора подозреваемым в двух случаях дачи ложных показаний. Подозрения касались дачи показаний в качестве свидетеля по делу о проступке. После проверки всех обстоятельств нельзя было однозначно установить, что показания прокурора были ложными, вследствие чего надзорный отдел прокуратуры в конце прошлого месяца прекратил уголовное дело.

Ведущий госпрокурор отдела надзора Дилайла Нахкур-Таммиксаар пояснила, что возбуждение уголовного дела является единственной возможностью установить все обстоятельства. „После основательной проверки электронной почты и допроса свидетелей было невозможно однозначно утверждать, что прокурор дал ложные показания. В эстонской правовой системе все сомнительные моменты трактуются в пользу подозреваемого или обвиняемого, поэтому производство было прекращено“, - сказала она.

„В силу презумпции невиновности прокурора нельзя ни в чем упрекнуть, и он продолжит свою работу“, - добавила Нахкур-Таммиксаар.

В свое время Сийнмаа пояснил еженедельнику Eesti Ekspress, что подозрение касалось ситуации, когда в ходе производства ему задавали вопросы по делу о проступке - служебной переписке, имевшей место за несколько месяцев до этого. Как выяснилось, он не всё помнил, но ни в коем случае умышленно не давал ложных показаний.

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