Есть ли у Индрека Таранда надежда отмыться от обвинений в вождении на пьяную голову? Объясняет юрист

„В качестве линии защиты здесь стараются использовать аргумент, что вождение не имело место на общественной дороге, а также то, что оно никому не угрожало. Так как вождение в нетрезвом виде само по себе наказуемо, и здесь не требуется наличие причиненного кому-либо вреда, то такие аргументы от наказания не освобождают, - отметил Сирк. - Но они могут стать основанием для более мягкого наказания или, к примеру, для применения опортунитета. Если вина лица невелика и в деле отсутствует общественный интерес, то можно прекратить уголовное дело без вынесения наказания, наложив на обвиняемого определенные обязанности. Это довольно распространено в уголовных делах по нетрезвому вождению, когда речь идет о впервые оступившихся. Обязанностями могут быть общественно-полезные работы, прохождение социальной программы, запрет на употребление алкоголя и другие реабилитационные меры, не носящие характера наказания“.