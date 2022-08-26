Стоит в ангаре, покрытый свечным воском: русские со всей Эстонии едут посмотреть на Нарвский танк

Эстонский военный музей находится по адресу Мыйза теэ, 1 в Виймси. Здание музея - это мыза Виймси, бывшая летняя резиденция генерала Йохана Лайдонера. В конце прошлой недели, с пятницы по воскресенье, в Эстонском военном музее побывало свыше 1000 человек. Это число больше чем в три раза превышает количество посетителей музея в обычные выходные дни.

По словам сотрудницы музея, посетителей действительно было очень много, и большая часть из них - русскоязычные из разных уголков страны: и из Нарвы и Нарва-Йыэсуу, и из Валга и Пярну. Она подчеркивает, что все посетители были „замечательными людьми“.