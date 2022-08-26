26.08.2022, 16:45
Стоит в ангаре, покрытый свечным воском: русские со всей Эстонии едут посмотреть на Нарвский танк(93)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Простоявший в Нарве более 50 лет советский танк Т-34 перевезли в ангар военной техники Эстонского военного музея в Виймси. Оттуда его больше никуда увозить не планируют - по крайней мере пока. Теперь, когда страсти по танку уже более-менее улеглись, он притягивает туристов со всей Эстонии. Корреспондент RusDelfi увидел это собственными глазами.
Эстонский военный музей находится по адресу Мыйза теэ, 1 в Виймси. Здание музея - это мыза Виймси, бывшая летняя резиденция генерала Йохана Лайдонера. В конце прошлой недели, с пятницы по воскресенье, в Эстонском военном музее побывало свыше 1000 человек. Это число больше чем в три раза превышает количество посетителей музея в обычные выходные дни.