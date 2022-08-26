Новости Эстонии
26.08.2022, 16:45

Стоит в ангаре, покрытый свечным воском: русские со всей Эстонии едут посмотреть на Нарвский танк

 (93)
Нарвский танк в музее
Нарвский танк в музее
ФОТО: Andrei Danilo | Ekspress Meedia

Простоявший в Нарве более 50 лет советский танк Т-34 перевезли в ангар военной техники Эстонского военного музея в Виймси. Оттуда его больше никуда увозить не планируют - по крайней мере пока. Теперь, когда страсти по танку уже более-менее улеглись, он притягивает туристов со всей Эстонии. Корреспондент RusDelfi увидел это собственными глазами.

Эстонский военный музей находится по адресу Мыйза теэ, 1 в Виймси. Здание музея - это мыза Виймси, бывшая летняя резиденция генерала Йохана Лайдонера. В конце прошлой недели, с пятницы по воскресенье, в Эстонском военном музее побывало свыше 1000 человек. Это число больше чем в три раза превышает количество посетителей музея в обычные выходные дни.

По словам сотрудницы музея, посетителей действительно было очень много, и большая часть из них - русскоязычные из разных уголков страны: и из Нарвы и Нарва-Йыэсуу, и из Валга и Пярну. Она подчеркивает, что все посетители были „замечательными людьми“.

Оставить комментарий Читать комментарии (93)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии