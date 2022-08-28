Новости Эстонии
28.08.2022, 13:15

Новое место работы Новикова вбило клин в Таллиннскую коалицию. Осиновский: нам нужно сделать советы более компетентными

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Евгений Осиновский
Евгений Осиновский
ФОТО: Martin Ahven | Õhtuleht

Среди 67-и кандидатов в AO „Таллинский городской транспорт“ лучшим оказался центрист.

В конце июля стало известно, что вице-мэр центрист Андрей Новиков покидает партию, чтобы приступить к работе в руководстве АО „Таллинский городской транспорт“. Хотя центристы утверждают, что давний член Центристской партии был лучшим из 67-и кандидатов, их коалиционный партнер в это не верит.

В понедельник председатель Таллиннского горсобрания Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия) направил мэру Таллинна Михаилу Кылварту (Центристская партия) письмо с требованием объяснить произошедшее. Это не просто одно из сомнительных кадровых решений городского акционерного общества, Осиновский предполагает, что дело в общей культуре управления, и пора заменить политизированные советы профессиональными, с действительно компетентными людьми.

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