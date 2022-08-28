Новое место работы Новикова вбило клин в Таллиннскую коалицию. Осиновский: нам нужно сделать советы более компетентными

В конце июля стало известно, что вице-мэр центрист Андрей Новиков покидает партию, чтобы приступить к работе в руководстве АО „Таллинский городской транспорт“. Хотя центристы утверждают, что давний член Центристской партии был лучшим из 67-и кандидатов, их коалиционный партнер в это не верит.