„Вы не беженка, вам не положено“. Эстонские пограничники не пустили украинку из России в ЕС

18 августа Эстония закрыла свои границы для россиян с шенгенскими визами, выданными эстонскими консульскими учреждениями, — но эта новость не обеспокоила Щеглову, так как у нее украинский паспорт. Ночью 21 августа она выехала из Москвы в Санкт-Петербург. Вечером следующего дня она уже была в Ивангороде. Там она внезапно обнаружила, что ее паспорт пропал. „Должно быть, его украли, когда я отвернулась от сумок“, — предполагает Вероника. Тем не менее на российском КПП пограничники изучили документы Щегловой и пропустили ее по ID-карте гражданина Украины. Только предупредили, что „с эстонцами могут быть проблемы“.

На эстонской стороне границы Щеглова снова показала ID-карту и заполнила бланк с вопросами о сроках и целях ее пребывания в России. Те же вопросы ей повторно задал вышедший к ней сотрудник погранслужбы Арнольд Вайно. По словам Вероники, пограничник вел себя с ней грубо: ткнул в нее пальцем, затем — в направлении Эстонии, а после показал крест руками и еще один жест — „вон“. Затем Щегловой выдали документ о запрете на въезд.

Пограничник также провел ее на досмотр и сказал: „Если я найду документы, связывающие вас с Россией, — а я их найду, — будет еще хуже, и о „шенгене“ можете забыть“. Такие вещи ожидаемо нашлись: у Щегловой был с собой диплом московского вуза. После досмотра она попыталась дозвониться до организации, помогающей украинцам, номер которой был указан на плакате на стене. Однако ее телефон быстро разрядился, и Вероника решила обратиться за помощью к одному из присутствующих пограничников. В ответ ей, по ее словам, сказали: „А вы не беженка, вам туда звонить не положено“.

„Другая сотрудница эстонской погранслужбы посоветовала мне оставаться в России — мол, высшее образование я получила и работу хорошую без проблем найду, — рассказывает Щеглова. — Эти ее слова только подчеркнули, что мы с ними говорим на разных языках. Я не могу оставаться в России… Дом моей мамы продолжают бомбить“.