Новости Эстонии
26.08.2022, 15:54

Европе по-прежнему угрожают сильная засуха и нехватка воды. Климатолог: это влияет и на Эстонию

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В Португалии температура в июле поднялась до 47 градусов
В Португалии температура в июле поднялась до 47 градусов
ФОТО: RODRIGO ANTUNES | REUTERS

В отчете Объединенного исследовательского центра Европейского Союза описывается угроза продолжения сильной засухи в Европе. Delfi спросил климатолога Майта Сеппа, влияет ли это на Эстонию и как.

„В целом ситуация критичная, поскольку это случается раз в пятьсот лет. Это означает довольно большой экономический удар для Эстонии“, - сказал Сепп, пояснив, что урожайность снизится на 12-15%, что, в свою очередь, означает резкий рост цен на некоторые продукты питания.

„Например, уменьшение урожая кукурузы, которая в Европе в основном используется как кормовое растение, вероятно, начнет сказываться на ценах на мясо. К проблемам в отношении подсолнечного масла, например, следует добавить события в Украине, одном из крупнейших производителей подсолнечного масла в Европе, и мы видим, что цены растут также на выпечку, приготовленную с использованием подсолнечного масла“.

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