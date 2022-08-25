В общественном пространстве Таллинна насчитали пять советских памятников

„Работа по картографированию проведена – в общественном пространстве Таллинна было пять советских памятников“, – заявил вице-мэр Таллинна Каарел Оя (социал-демократы) в четверг на инфочасе городского совета.

„Первый из них – мемориал Маарьямяги, расположенный на нереформированной государственной земле. Второй – памятник, который находился на углу Вильяндиского шоссе и улицы Валдеку, известный в народе как Ныммеский камень, его Таллиннская городская управа уже перенесла“, – сказал Оя.

Остальные три советских памятника находятся на частных территориях. „Эти памятники посвящены рабочим бывшей фабрики А. М. Лютера и заводов „Двигатель“ и „Крулль“, павшим во время Второй мировой войны, и находятся на территории этих заводов, – сказал Оя. - Обязательств по сохранению первых двух из них нет. Последний находится на территории бывшего завода „Крулль“, и в условиях проектирования было требование сохранить его, но Департамент городского планирования принял решение, что это требование должно быть удалено из условий“, – пояснил Оя.

„Это процесс разработан, – отметил он. - Единственная тема, которую мы можем в будущем еще обсудить, – это мемориал Маарьямяги“.

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