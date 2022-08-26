ГРАФИКИ | Как россияне попадают в Европу? В основном через Финляндию, Эстонию и Литву

Эта тенденция, по всей видимости, является результатом того, что Европейский Союз прекратил воздушное сообщение с Россией, и россиянам приходится въезжать в Евросоюз по суше.

С начала войны и до 22 августа поездки в страны ЕС совершили в общей сложности 998 085 российских граждан. Наибольшее количество людей въехало через Финляндию (329 185 россиян). Второй по популярности путь в Евросоюз - через Эстонию (281 957 россиян). Это означает, что более половины всех прибывших в ЕС (61%) въехали через Эстонию и Финляндию.

Третьей по количеству въезжающих россиян стран стала Литва (132 646 россиян). Число въехавших в Латвию граждан России гораздо ниже - 35 371 человек. Латвия, как и Эстония, на неопределенный срок прекратила выдачу виз гражданам России, теперь они могут ходатайствовать о визах только для посещения Латвии с целью присутствия на похоронах или для встречи с близкими родственниками.

Основной целью поездок по-прежнему остаются визиты к родным. Подавляющее большинство граждан России впоследствии возвращается на родину.

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