ФОТО | Сине-зеленые водоросли появились и в Чудском озере, на берег выбросило несколько мертвых рыб

На популярном среди отдыхающих на Чудском озере пляже Каукси цветут сине-зеленые водоросли. По словам читателя Delfi, на пляже ощущается сильный запах водорослей, а на берег выбросило несколько мертвых рыб.

Этим летом сине-зеленые водоросли появилялись на нескольких пляжах и в водоемах Эстонии. Основной причиной их появления является теплая погода. Эти водоросли можно узнать по желтовато-зеленому цвету воды и наличию плотной зеленой массы на берегу. Еще одна особенность сине-зеленых водорослей - исходящий от них сильный запах гниения.

Часть сине-зеленых водорослей токсична и может представлять опасность для здоровья. В случае контакта с водой, содержащей сине-зеленые водоросли, ее следует смыть с тела чистой водой и особенно тщательно промыть глаза. При проглатывании содержащей водоросли воды постарайтесь как можно скорее вызвать рвоту и сразу же обратитесь за медицинской помощью.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.