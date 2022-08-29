Гражданам России все чаще приходится уезжать из Эстонии: „Если нас будут и дальше наказывать, война быстрее не закончится“

Мы с вами поговорим в секретном чате, и потом я все удалю

Россиянка Влада с мужем и годовалой дочкой прожили в Эстонии почти год. Муж-айтишник посчитал, что страна высоких технологий и стартапов станет отличным местом для новой жизни. Мужчина открыл рабочую визу, снял квартиру, перевез семью в Таллинн. Подавшись на ВНЖ, получили отрицательный ответ. „Санкции..“, — почти плачет Влада и пакует чемоданы. Осталось несколько дней, и семья уедет из Эстонии навсегда.

„Вещей забрать получится немного, поэтому в срочном порядке все отдаю. Была призрачная надежда, что все же для айтишников пересмотрят санкции, но, судя по новостям, с каждым днем все становится хуже и хуже“, — сокрушается Влада.

Сейчас семья возвращается в Россию. Муж женщины будет дорабатывать удаленно, а с октября его пригласили в Германию. „Ну, как пригласили. Сам в срочном порядке искал какой-нибудь хороший вариант. Жить сейчас на родине возможности нет никакой. Да и желания. В Эстонии мы тоже агрессоры, хотя здесь остается интересная высокооплачиваемая работа, а значит - и хорошие для страны налоги“, — продолжает рассказывать россиянка и отмечает, что на родину возвращаться ей страшно.

„И вроде бы мы нигде не высказывали свою позицию по поводу ситуации после 24 февраля. Но нет никакой уверенности, что не привлекут. Как говорится, был бы человек, статья под него найдется. Мы почистили все телефоны, ноутбуки, чтобы не было видно никаких переписок. Вот мы сейчас с вами поговорим в секретном чате, и тоже все удалю“, — заканчивает разговор Влада.

А вдруг нас завтра выставят из Эстонии?