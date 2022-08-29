Гражданам России все чаще приходится уезжать из Эстонии: „Если нас будут и дальше наказывать, война быстрее не закончится“(132)
Рассказывать свои истории россияне не просто не хотят, а боятся. Ведь практически всем им придется возвращаться назад, в Россию. Санкции набирают обороты, и оставаться в Европе становится с каждым днем сложнее. На условиях полной анонимности, из-за страха за себя и своих родных, граждане России делятся с RusDelfi историями, почему приходится практически принудительно уезжать из Эстонии.
Мы с вами поговорим в секретном чате, и потом я все удалю
Россиянка Влада с мужем и годовалой дочкой прожили в Эстонии почти год. Муж-айтишник посчитал, что страна высоких технологий и стартапов станет отличным местом для новой жизни. Мужчина открыл рабочую визу, снял квартиру, перевез семью в Таллинн. Подавшись на ВНЖ, получили отрицательный ответ. „Санкции..“, — почти плачет Влада и пакует чемоданы. Осталось несколько дней, и семья уедет из Эстонии навсегда.
„Вещей забрать получится немного, поэтому в срочном порядке все отдаю. Была призрачная надежда, что все же для айтишников пересмотрят санкции, но, судя по новостям, с каждым днем все становится хуже и хуже“, — сокрушается Влада.
Сейчас семья возвращается в Россию. Муж женщины будет дорабатывать удаленно, а с октября его пригласили в Германию. „Ну, как пригласили. Сам в срочном порядке искал какой-нибудь хороший вариант. Жить сейчас на родине возможности нет никакой. Да и желания. В Эстонии мы тоже агрессоры, хотя здесь остается интересная высокооплачиваемая работа, а значит - и хорошие для страны налоги“, — продолжает рассказывать россиянка и отмечает, что на родину возвращаться ей страшно.
„И вроде бы мы нигде не высказывали свою позицию по поводу ситуации после 24 февраля. Но нет никакой уверенности, что не привлекут. Как говорится, был бы человек, статья под него найдется. Мы почистили все телефоны, ноутбуки, чтобы не было видно никаких переписок. Вот мы сейчас с вами поговорим в секретном чате, и тоже все удалю“, — заканчивает разговор Влада.
А вдруг нас завтра выставят из Эстонии?
У Татьяны муж также айтишник, но временный вид на жительство на пять лет ему получилось удалось, поэтому в Эстонии семья уже два года. „Только вот сейчас мы думаем, а был ли смысл переезжать“, — пожимает плечами россиянка. По ее словам, еще в прошлом году в Эстонии их семье нравилось практически все. „Мы даже квартиру присматривали, чтобы приобрести. А это, на мой взгляд, самый что ни на есть серьезный шаг. Мы готовы были остаться жить в Таллинне навсегда“, — отмечает россиянка.
Вместе с мужем они стали изучать эстонский. „Я закончила уровень А2, мне звонили сейчас с предложением пойти на В1, а я отказалась, — грустно отмечает Татьяна. — В связи с последними событиями не вижу никакого смысла. Вдруг завтра нас выставят из страны? Латвия собирается не продлевать виды на жительство. Эстония не впускает в страну по туристическим визам. А может ведь дойти до того, что начнут лишать и рабочих виз, и ВНЖ! И что же тогда нам делать? Куда ехать? В Россию уже страшно. Мне страшно за мужа. Он же прямиком в армию пойдет, если что, хочет этого или нет. Мне страшно за детей. И мне страшно даже думать об этой проблеме“.
По словам россиянки, открыто говорить о своих проблемах женщина опасается. „Потому что ехать прямиком в тюрьму, если нас лишат вида на жительство, я не хочу. Уверена, что об этом задумываются все россияне, временно живущие в Эстонии. Мы сейчас для нашей родины — враги. Мы предатели, которые возвращаются назад. Поэтому я не понимаю, зачем эстонское правительство с нами так поступает. Ведь если нас, россиян, будут и дальше наказывать, война быстрее не закончится“.