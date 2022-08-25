Правительство Эстонии продолжит работу по изоляции России от работы с международными организациями

„Эстония ревностно поддерживает инициативы, способствующие изоляции государства-агрессора России от работы в международных организациях. Во многих случаях мы были инициаторами этих идей, поскольку необходимо исключить возможность влияния России на деятельность тех организаций, которые занимаются украинским вопросом честно и прозрачно. Для международного сообщества крайне важно продолжать работу по изоляции России, которую мы ведем с самого начала войны“, - сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

По его словам, политика изоляционизма в отношении России является важным и эффективным рычагом для повышения цены агрессии путем снижения влияния России в международных организациях и, следовательно, в международной политике. Крупные успехи многостороннего формата были достигнуты вскоре после начала войны: исключение России из Совета Европы, приостановление членства России в Совете ООН по правам человека и решение прекратить рассмотрение вопроса о членстве России в ОЭСР.

„Однако все еще есть ряд примеров, когда политика изоляционизма не увенчалась успехом, или когда по различным процедурным причинам деятельность России в организациях не была прекращена. Для Эстонии важно добиться приостановки деятельности России прежде всего в тех организациях, где пребывание за одним столом с другими странами дает представителям РФ возможность использовать полученную информацию для продолжения развязанной ею агрессивной войны или где членство в организации является для России вопросом чести и престижа. Цена этой войны для России как агрессора еще недостаточно высока. Эстония и международное сообщество могут и должны сделать больше“, - добавил он.

Эстония в своей позиции по международной изоляции России исходит из принципов отношений с Россией и Беларусью, утвержденные Советом по иностранным делам Европейского союза 21 марта 2022 года.