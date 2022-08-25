Экономика
25.08.2022, 15:31

Предприятие Elektrilevi повысит сетевую плату для всех клиентов

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: ARGO INGVER | Ekspress Meedia

Из-за высоких цен на электроэнергию компания Elektrilevi с 1 декабря повысит сетевую плату на 2% для всех своих клиентов, пишет rus.err.

Изменение сетевой платы необходимо для покрытия расходов, связанных с покупкой электричества, которое теряется в проводах в процессе передачи. Чтобы уменьшить влияние более высоких цен на электроэнергию, Департамент конкуренции утвердил двухпроцентное повышение цен на сетевые услуги с 1 декабря, сообщила компания Elektrilevi в четверг.

„В 2022 году расходы у Eklektrilevi уже выросли более чем на 14 млн евро из-за внезапного повышения цен на электроэнергию. Повышение сетевой платы крайне необходимо для того, чтобы обеспечить нужные средства на покупку теряемой в проводах электроэнергии и в то же время обеспечить непрерывное обслуживание и развитие сети“, - прокомментировал председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм причину повышения сетевой платы.

Прейскурант, который будет действовать с 1 декабря, можно найти на сайте Elektrilevi. Увеличение сетевой платы одинаково для всех клиентов.

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