Игорь Эйдман: даже если Путина свергнут и закончится война, немцы все равно не будут закупать газ у России(22)
Проживающий в Берлине социолог Игорь Эйдман рассказал в интервью RusDelfi о ситуации в Германии в свете разрыва приятельских отношений с Россией. Как немцы будут экономить газ зимой и почему там не сносят советские монументы?
До начала войны в Украины Германия импортировала из РФ 55% потребляемого в стране газа и 35% нефти. Сейчас поставки существенно сократились. Можно ли сказать, что Шольц осторожно себя ведет из-за нежелания потерять еще больше?
Это тема закрыта. В Германии в этом есть консенсус - нужно освобождаться от зависимости от российских энергоносителей. Даже есть дата, к которой это нужно сделать, - середина 2023 года. Обратного пути нет. Даже если Путина свергнут и закончится война, немцы все равно не будут закупать у России газ. Это четкая позиция, не знаю, на что там надеются в Кремле. У Газпрома уже мало шансов на выживание.
Северный поток-2 будет?