Игорь Эйдман: даже если Путина свергнут и закончится война, немцы все равно не будут закупать газ у России

До начала войны в Украины Германия импортировала из РФ 55% потребляемого в стране газа и 35% нефти. Сейчас поставки существенно сократились. Можно ли сказать, что Шольц осторожно себя ведет из-за нежелания потерять еще больше?

Это тема закрыта. В Германии в этом есть консенсус - нужно освобождаться от зависимости от российских энергоносителей. Даже есть дата, к которой это нужно сделать, - середина 2023 года. Обратного пути нет. Даже если Путина свергнут и закончится война, немцы все равно не будут закупать у России газ. Это четкая позиция, не знаю, на что там надеются в Кремле. У Газпрома уже мало шансов на выживание.

Северный поток-2 будет?

Северного потока-2 не будет. Это абсолютно невозможно. Это нереализуемая идея. Путину кажется, что все можно сделать, но это не так. Северный поток-2 уже похоронили. Немцы хотят отказаться от российского газа в ближайший год или два. Путинисты понимают, что скорее всего это произойдет. Поэтому они душат сейчас политиков, чтобы прогнуть их на какие-то уступки. Это ни к чему не приведет, россияне просто потеряют в доходах от газа.