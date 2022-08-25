ФОТО | Депутата-центриста возмутила нашивка с нецензурным словом на одежде президента Эстонии - подарок от Зеленского(107)
Депутат Рийгикогу Игорь Кравченко (Центристская партия) пишет в Facebook, что считает неуместной нашивку президента Алара Кариса, поддерживающую Украину.
Недавно Алар Карис появился на мероприятии, где помогал плести маскировочные сетки для украинских военных, в рубашке с двумя нашивками в поддержку Украины: сине-желтым флагом и с известной фразой защитников острова Змеиный „Русский военный корабль иди ***“. Эта рубашка - подарок от президента Украины Владимира Зеленского.
„Разочарован. Прекрасно помню, как год назад тогда ещё кандидат в президенты Алар Карис на встрече с депутатами парламентской фракции центристов говорил о том, что станет президентом для всех - вне зависимости от их родного языка и национальности. Тогда же он заявил что его русский несколько “заржавел“, но это он исправит. Исправил, ага.... Уважаемый господин президент, мне кажется, что представитель интеллектуальной элиты вполне мог бы понять, что надпись на шевроне - пожелание русскому военному кораблю отправляться по известному адресу, неприемлема для использования в публичном пространстве. По крайней мере для четверти населения Эстонии“, - выразил свое неодобрение центрист Игорь Кравченко.
По его словам, вряд ли бы президент надел на себя одежду с нецензурными словами на эстонском языке: „Я с трудом представляю радость ваших детей, прочитавших на футболке своего отца „Vene sõjalaev, mine m..ni“. Так почему такое отношение к нашим детям? Разочарован!“