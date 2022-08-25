ФОТО | Депутата-центриста возмутила нашивка с нецензурным словом на одежде президента Эстонии - подарок от Зеленского

„Разочарован. Прекрасно помню, как год назад тогда ещё кандидат в президенты Алар Карис на встрече с депутатами парламентской фракции центристов говорил о том, что станет президентом для всех - вне зависимости от их родного языка и национальности. Тогда же он заявил что его русский несколько “заржавел“, но это он исправит. Исправил, ага.... Уважаемый господин президент, мне кажется, что представитель интеллектуальной элиты вполне мог бы понять, что надпись на шевроне - пожелание русскому военному кораблю отправляться по известному адресу, неприемлема для использования в публичном пространстве. По крайней мере для четверти населения Эстонии“, - выразил свое неодобрение центрист Игорь Кравченко.