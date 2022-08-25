ВИДЕО | „Впереди нас ждут тяжелые времена“. Правительство одобрило реформу рынка электроэнергии и универсальную услугу электроснабжения(74)
В 12 часов в Доме Стенбока состоится пресс-конференция правительства. В пресс-конференции участвуют премьер-министр Кая Каллас, министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут и министр предпринимательства и инфотехнологий Кристьян Ярван. Смотрите прямую трансляцию с переводом на русский язык!
Кая Каллас напомнила, что с начала вторжения России в Украину прошло шесть месяцев, и для поддержания свободы Украине надо предоставить больше оружия и ввести строгий восьмой пакет санкций.
„В отношении граждан России необходимо ввести визовый запрет - они несут ответственность за действия своей страны. [...] Большая часть российских туристов приезжают из Москвы или Санкт-Петербурга, они так называемая российская элита, им необходимо почувствовать последствия войны на себе, чтобы оказать внутренне давление на российскую верхушку для завершения войны“, - пояснила премьер-министр.
Она добавила, что через границу в Эстонию приезжают и те, кто пытается подорвать нашу безопасность. „То, что у визового запрета есть реальное влияние, показывает текущая реакция России“, - считает Каллас.
Каллас говорит, что международная экономическая ситуация крайне сложная: „Впереди нас ждут тяжелые времена, и мы должны задуматься о буфере, на который можно будет рассчитывать в сложные времена. Нашим приоритетом является поддержка в сложные времена самых уязвимых людей и гарантия безопасности Эстонии. Мы должны думать о будущем, инвестировать в образование и т.д.“
Есть и положительная сторона экономического прогноза: сейчас ожидает даже небольшой рост, хотя весной предсказывали снижение. „Мы значительно улучшили баланс своих расходов и доходов, а это значит, что у нас намного лучше стартовая позиция для того, чтобы справиться со сложными временами“, - добавила премьер-министр.
Бюджет находится в дефиците, но не в таком большом, чтобы поднимать налоги, заверила Каллас. Правительство представит Рийгикогу новый госбюджет к концу сентября.
Правительство одобрило реформу рынка электроэнергии, что означает контролируемую цену производства в течение следующих четырех лет. По словам Каллас, это должно защитить бытовых потребителей. Так как с этим нельзя тянуть, правительство предложило Рийгикогу провести внеочередное заседание 31 августа, чтобы быстро закончить производство.
„Реформой рынка мы никоим образом не хотим подставить под удар популяризацию возобновляемого электричества и использования возобновляемой энергии, поэтому правительство одобрило и направило в Рийгикогу законопроект, который значительно ускоряет переход на возобновляемую электроэнергию“, - заверила Каллас.
Министр предпринимательства и инфотехнологий Кристьян Ярван сообщил, что на следующую зиму прогнозируется рост в цен в два-три раза. „Это прямое последствие действий России“, - считает он.
Законопроект реформы рынка электроэнергии предусматривает, что на основе средней цены трех самых эффективных блоков Enefit Power Департамент конкуренции выберет самую справедливую, которая будет в универсальной услуги электроснабжения.
„Если посмотреть цены, которые есть сейчас на бирже и в предложениях на фиксированные пакеты, то цена универсального пакета, с большой долей вероятности, будет ниже“, - заверяет Ярван.
Универсальным пакетом смогут пользоваться с 1 октября как физические лица, так и квартирные товарищества сроком на 4 года. Неустойку за смену электропакета фирмы брать не вправе. По словам Ярвана, если вы точно хотите прейти на универсальный пакет, то просто завершите имеющийся с 1 октября и вы автоматически получите цену универсального пакета.