ВИДЕО | „Впереди нас ждут тяжелые времена“. Правительство одобрило реформу рынка электроэнергии и универсальную услугу электроснабжения

Кая Каллас напомнила, что с начала вторжения России в Украину прошло шесть месяцев, и для поддержания свободы Украине надо предоставить больше оружия и ввести строгий восьмой пакет санкций.

„В отношении граждан России необходимо ввести визовый запрет - они несут ответственность за действия своей страны. [...] Большая часть российских туристов приезжают из Москвы или Санкт-Петербурга, они так называемая российская элита, им необходимо почувствовать последствия войны на себе, чтобы оказать внутренне давление на российскую верхушку для завершения войны“, - пояснила премьер-министр.

Она добавила, что через границу в Эстонию приезжают и те, кто пытается подорвать нашу безопасность. „То, что у визового запрета есть реальное влияние, показывает текущая реакция России“, - считает Каллас.

Каллас говорит, что международная экономическая ситуация крайне сложная: „Впереди нас ждут тяжелые времена, и мы должны задуматься о буфере, на который можно будет рассчитывать в сложные времена. Нашим приоритетом является поддержка в сложные времена самых уязвимых людей и гарантия безопасности Эстонии. Мы должны думать о будущем, инвестировать в образование и т.д.“

Есть и положительная сторона экономического прогноза: сейчас ожидает даже небольшой рост, хотя весной предсказывали снижение. „Мы значительно улучшили баланс своих расходов и доходов, а это значит, что у нас намного лучше стартовая позиция для того, чтобы справиться со сложными временами“, - добавила премьер-министр.

Бюджет находится в дефиците, но не в таком большом, чтобы поднимать налоги, заверила Каллас. Правительство представит Рийгикогу новый госбюджет к концу сентября.

Правительство одобрило реформу рынка электроэнергии, что означает контролируемую цену производства в течение следующих четырех лет. По словам Каллас, это должно защитить бытовых потребителей. Так как с этим нельзя тянуть, правительство предложило Рийгикогу провести внеочередное заседание 31 августа, чтобы быстро закончить производство.