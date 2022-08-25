Беженец из Мариуполя рассказал, почему выбирался из оккупированного города через РФ и не остался воевать

Иван Завражнов оказался в Европе после того, как почти два месяца жил под обстрелами российских войск в Мариуполе. Он потерял квартиру, но сумел вместе с матерью выехать из города и попасть в Эстонию через Россию. Иван рассказал корреспонденту Delfi о том, как привык к жизни на войне, и ответил на вопрос, почему в России невозможно жить, если ты придерживаешься проукраинских взглядов.