Новости Эстонии
25.08.2022, 15:11

Беженец из Мариуполя рассказал, почему выбирался из оккупированного города через РФ и не остался воевать

 (35)
Украинский беженец
Украинский беженец
ФОТО: Priit Simson | Ekspress Meedia

Иван Завражнов оказался в Европе после того, как почти два месяца жил под обстрелами российских войск в Мариуполе. Он потерял квартиру, но сумел вместе с матерью выехать из города и попасть в Эстонию через Россию. Иван рассказал корреспонденту Delfi о том, как привык к жизни на войне, и ответил на вопрос, почему в России невозможно жить, если ты придерживаешься проукраинских взглядов.

Как ты выбирался из Мариуполя во время штурма?

Я выбирался из Мариуполя сложно и очень поздно. Покинул город и территорию Украины 13 апреля. Большинство людей уезжали в марте. Но я был в абсолютной информационной блокаде, не знал, как люди уезжают и куда, что вообще нужно уезжать.

Оставить комментарий Читать комментарии (35)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии