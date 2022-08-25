Руководитель пивного завода Saku не исключает рост цен и остановку производства

Хярмс подчеркнул, что ситуация для производителей очень серьезная. „Не исключено, что нам придется на короткий срок остановить производство. Чисто из-за экономических причин, то есть из-за невероятно высоких производственных расходов“, - сказал он.

На крайний случай у Saku Õlletehas есть запасная возможность использовать жидкое топливо (дизель), но тогда придется сократить объемы производства, так как такое топливо не позволяет работать на полную мощность.

Хярмс отметил, что в подобной ситуации предприятию придется пересмотреть цены своей продукции и, скорее всего, делать это придется чаще, чем раз в год. Он все же надеется, что найдутся решения для снижения расходов на производство и цен товаров.