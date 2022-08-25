ГРАФИК | В Эстонии наблюдается наивысший за последние годы рост зарплат

„Наблюдаемый во втором квартале рост зарплат на 10,1 % был наивысшим за последние годы“, — сказал аналитик Департамента статистики Арго Таркиайнен. По словам аналитика, одной из причин роста зарплат может быть давление на зарплаты в связи с общим повышением цен.

По сферам деятельности средняя месячная брутто-зарплата была наиболее высокой в сферах информации и связи (3034 евро), финансовой и страховой деятельности (2746 евро) и в энергетике (2337 евро). „Наиболее низкой средняя месячная брутто-зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию (1048 евро), в сфере операций с недвижимостью (1183 евро) и в сфере предоставления прочих видов услуг (1255 евро)“, — сказал Таркиайнен.

Средняя месячная брутто-зарплата и ее изменения, I квартал 2017–II квартал 2022

Более всего средняя зарплата выросла в сфере услуг по проживанию и питанию (18,6 %) и в сфере обрабатывающей промышленности (14,8 %).

Самой высокой месячная брутто-зарплата по-прежнему была в Харьюском уезде (1829 евро) и Тартуском уезде (1753 евро), а самой низкой — в Валгаском уезде (1182 евро) и Хийуском уезде (1117 евро). За год зарплаты более всего выросли в Ида-Вируском уезде (на 16,0 %) и Пылваском уезде (на 14,8 %). В сравнении со вторым кварталом прошлого года средняя месячная брутто-зарплата понизилась в Валгаском уезде (0,3 %) и Хийуском уезде (4,4 %).