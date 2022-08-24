ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО | На Площади Украины в честь Дня независимости высажено дерево. Посол: надо ввести запрет на выдачу виз гражданам РФ(2)
Meeleolu mullusel Ukraina iseseisvuspäeval pole tänavusega mõtet võrreldagi, viitas Ukraina suursaadik Marjana Betsa. „Kõik, mis juhtus enne 24. veebruari, pole enam asjakohane. Elu on drastiliselt muutunud.“
Сегодня, 24 августа, в День независимости Украины, в Таллинне на площади Украины был высажен клен. В мероприятии участвовала посол Украины в Эстонии Марьяна Бетса и министр иностранных дел ЭР Урмас Рейнсалу.
Посол Украины Марьяна Бетса в разговоре с Delfi отметила, что для украинцев победа в войне с Россией - экзистенциальный вопрос, поэтому Украина хотела бы большей поддержки от международного сообщества.
„Нам нужно больше оружия. Просим все страны, которые раньше не передавали нам вооружения, сделать это“, - сказала она и добавила, что большое значение имеет и усиление международных санкций против России.
Посол Украины также призвала ввести запрет на выдачу виз гражданам РФ. „Потому что они поддерживают политику России - 75 процентов поддерживает войну против Украины“, - подчеркнула она.