ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО | На Площади Украины в честь Дня независимости высажено дерево. Посол: надо ввести запрет на выдачу виз гражданам РФ

Сегодня, 24 августа, в День независимости Украины, в Таллинне на площади Украины был высажен клен. В мероприятии участвовала посол Украины в Эстонии Марьяна Бетса и министр иностранных дел ЭР Урмас Рейнсалу.

Посол Украины Марьяна Бетса в разговоре с Delfi отметила, что для украинцев победа в войне с Россией - экзистенциальный вопрос, поэтому Украина хотела бы большей поддержки от международного сообщества.

„Нам нужно больше оружия. Просим все страны, которые раньше не передавали нам вооружения, сделать это“, - сказала она и добавила, что большое значение имеет и усиление международных санкций против России.

Посол Украины также призвала ввести запрет на выдачу виз гражданам РФ. „Потому что они поддерживают политику России - 75 процентов поддерживает войну против Украины“, - подчеркнула она.