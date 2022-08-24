Таллинн занялся созданием пространственной концепции Певческого поля

„Конкурсу на создание пространственной концепции Певческого поля предшествовал долгий и основательный подготовительный процесс – шесть лет назад была сформирована комиссия, перед которой стояла задача определить перспективы развития Певческого поля, - отметил мэр Таллинна Михаил Кылварт. – В ходе обсуждений были сформулированы общие ожидания относительно развития объекта. Членов комиссии объединило глубокое понимание того, что Певческое поле и Певческий праздник – это не просто символы, а стержень культуры, сохранение которой является большим приоритетом, и выходит далеко за рамки вопросов развития городского пространства. Однако немаловажными являются также системный подход и учитывание направлений развития города в более широкой перспективе, включая создание новых линий общественного транспорта и строительство крупных городских объектов“.

По словам мэра, есть две прагматические потребности относительно развития территории Певческого поля.

„Во-первых, мы можем с гордостью заявить, что певческий праздник набирает популярность и количество участников растет, однако это ставит перед нами задачу развивать технические и пространственные возможности. С другой стороны, необходимо найти решения, которые бы предрасполагали к повседневному использованию этого уникального места и созданию новых современных возможностей для проведения досуга в городской среде таким образом, чтобы это не мешало сохранению традиций. До того, как приступить к работе над детальной планировкой, нам необходимо создать целостную концепцию – именно поэтому мы и объявляем конкурс. К концу года мы планируем представить результаты конкурса общественности“, - добавил Кылварт.