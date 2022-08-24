В Эстонию поступила вакцина от оспы обезьян

800 доз вакцины будут распределены по больницам, где обеспечены необходимые условия хранения, а 600 доз останутся на складе Департамента здоровья, они будут выдаваться по мере необходимости, сообщило ведомство.

По состоянию на 24 августа в Эстонии оспа обезьян была диагностирована у десяти человек. Заболевшие - мужчины в возрасте от 21 до 45 лет „с рискованным сексуальным поведением“.

Большинство жителей Эстонии в возрасте до 40 лет не имеют иммунитета против оспы, и вакцинация помогает ограничить дальнейшее распространение болезни.

Вакцинацию проводят в Ляэне-Таллиннской центральной больнице, Северо-Эстонской региональной больнице, Клинике Тартуского университета, Пярнуской больнице и Ида-Вируской центральной больнице.