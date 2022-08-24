В четверг Таллинн отмечает День Балтийского моря

Руководитель Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Айн Валдманн расскажет о возможностях преобразований пляжной зоны у реки Пирита и укреплении берега с точки зрения местного самоуправления. Председатель правления предприятия Tallinna Vesi AS Александр Тимофеев представит тему водоприемников поверхностных вод и выпуска ливневых вод Таллиннского рейда, а также расскажет качестве этих вод. Также в программе доклады о качестве морской воды в Таллиннском заливе на основании данных государственного мониторинга; о биологических процессах, определяющих формирование качества прибрежной морской воды на примере Таллиннского рейда и о других важных темах экологии морской среды. Точная программа и темы доступны по ссылке (на эстонском языке).

С приветственным словом выступит курирующий сферу окружающей среды и коммунального хозяйства вице-мэр Таллинна Владимир Свет. С тематическими докладами выступят признанные эксперты. Президент Эстонской академии наук, профессор Таллиннского технического университета, доктор физико-математических наук Тармо Соомере расскажет о перемещении отложений и смешении вод в Таллиннском заливе. Старший научный сотрудник Таллиннского технического университета, руководитель отделения морской физики Таави Либлик рассмотрит тему природной вариативности в Финском заливе и влияния деятельности человека на состояние моря.

Семинар о Балтийском море пройдет с 13 до 16 часов в литейном цехе Ноблесснер (Пеэтри, 10). В семинаре примут участие специалисты в области городского планирования, окружающей среды и моря. Будет организована прямая трансляция.

„Балтийское море играет большую роль в жизни людей на протяжении нескольких тысяч лет – сначала как источник пищи, затем как торговый путь. К сожалению, именно люди стали причиной того, что морская экосистема страдает и гибнет. День Балтийского моря помогает обратить внимание на то, что все жители прибрежных территорий обязаны защищать море и искать способы для бережного использования ресурсов. Каждый маленький шаг имеет значение, начиная с осознания сложившейся ситуации и заканчивая конкретными действиями“, - сказал мэр Михаил Кылварт.

После семинара в сотрудничестве с Посольством Финляндии состоится панельная дискуссия на тему „Море начинается с побережья – проблемы и принимаемые меры на разных побережьях одного моря“. С приветствием обратятся спикеры парламентов Финляндии и Эстонии Матти Ванханен и Юри Ратас. В обсуждении примут участие президент Эстонской академии наук Тармо Соомере и ведущий научный сотрудник Финского института окружающей среды Кай Мирберг, модератор – журналист Кристо Элиас.

На пляже Штромка с 16 до 19 часов состоится толока по уборке прибрежной зоны Коплиранна. Большую часть отходов, обнаруженных в Балтийском море и прибрежных районах, помимо пластика, составляют сигаретные окурки и фильтры, которые токсичны и не поддаются биологическому разложению. Каждый год в Эстонии в природу попадают почти 80 тонн сигаретных фильтров, их поедают рыбы, и таким образом токсичные вещества оказываются на нашем столе. Токсичные вещества, выделяемые сигаретным окурком, могут оставаться в воде до 10 лет, нанося смертельный вред водным обитателям. Чтобы привлечь внимание к проблеме и повысить осведомленность, Центр стратегического управления Таллинна и управа Пыхья-Таллинна приглашают всех заинтересованных на толоку по очистке прибрежной зоны.

Особое внимание будет уделено важности раздельного сбора отходов. Найденный на берегу моря мусор (окурки, пластик, стекло и смешанные бытовые отходы) будет сортироваться по видам, а затем отправится на переработку. Районная управа Пыхья-Таллинна предоставит рабочие инструменты (включая перчатки) и накормит добровольцев супом. Необходима предварительная регистрация.

В День Балтийского моря мы обращаем внимание на Балтийское море, его разнообразие и ценность. В этот день в Эстонии, Финляндии, Швеции и России организуются различные мероприятия, цель которых – побудить людей и организации обратить больше внимания на положение Балтийского моря и предпринять конкретные действия для ее улучшения. Проведение Дня Балтийского моря в Эстонии координирует Финский институт совместно с посольством Финляндии. В Эстонии День Балтийского моря впервые отметили в 2020 году.