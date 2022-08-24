Вторая трагедия на воде за день: в озере утонул мужчина

23 августа в 18.40 спасателям сообщили, что на озеро Клоога (около поселка Клоога) пошел купаться мужчина, но назад не вернулся.

Из-за плохой видимости под водой на место был вызван водолаз, территорию осматривали с дрона. В 20.49 водолаз нашел в озере тело мужчины. Полиция уточняет обстоятельства смерти мужчины.

Во вторник вечером в реке Эмайыги утонул 35-летий мужчина.

В этом году в Эстонии в водоемах утонули уже 26 человек, из которых половина находились в нетрезвом состоянии.

Спасательный департамент еще раз напоминает, что алкоголь и купание в водоемах несовместимы, так как нетрезвый человек быстро устает, и не всегда может адекватно оценить свои возможности. К тому же нужно для купания выбирать предназначенное для этого место.