Экономика
24.08.2022, 15:51

ГРАФИК | В четверг цена на электричество будет превышать 700 евро за мегаватт-час

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Shutterstock

Биржевая цена на электроэнергию всё лето держится высокой. И завтрашний день не станет исключением.

В четверг цена на электричество ниже 180 евро за мегаватт-час не опустится. В то же время будут такие периоды, когда стоимость света будет около или даже превысит 700 евро за мегаватт-час.

Самым дорогим электричество будет вечером с 8 до 9 часов - 748,38 евро за мегаватт-час. Среднесуточная стоимость составит 501,45 евро за мегаватт-час.

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