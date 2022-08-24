24.08.2022, 15:51
ГРАФИК | В четверг цена на электричество будет превышать 700 евро за мегаватт-час(13)
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Биржевая цена на электроэнергию всё лето держится высокой. И завтрашний день не станет исключением.
В четверг цена на электричество ниже 180 евро за мегаватт-час не опустится. В то же время будут такие периоды, когда стоимость света будет около или даже превысит 700 евро за мегаватт-час.
Самым дорогим электричество будет вечером с 8 до 9 часов - 748,38 евро за мегаватт-час. Среднесуточная стоимость составит 501,45 евро за мегаватт-час.