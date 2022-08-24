ВИДЕО | Освободившийся из арестного дома Индрек Таранд: я не садился за руль в пьяном виде!

После инцидента МИД сообщил, что с Тарандом прекращаются рабочие отношения. К исполнению обязанностей замглавы посольства Эстонии в Минске он так и не успел приступить.

В среду во второй поливине дня Таранда освободили из арестного дома. Сам он не признал факт вождения в нетрезвом виде. „Нужно было взять вещи из машины, за руль я не садился“, - заверяет он. „У меня даже не было в планах выезжать на ней. Просто нужно было отогнать машину от стены“.

Таранд также опроверг информацию о том, что якобы употреблял алкоголь в здании Министерства иностранных дел: „Мне надо было взять на работе некоторые вещи. Но я не был в министерстве, я пришел из отеля Radisson. У меня там была одна встреча“.

Как прошла его ночь в арестном доме? „Вежливо, чисто, корректно“, - сказал Таранд.