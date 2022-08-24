В Тарту мужчина утонул в Эмайыги

23 августа в 21.33 Центр тревоги получил сообщение, что в Тарту в районе улицы Соола предположительно нетрезвый мужчина пошел купаться в Эмайыги, но после этого пропал.

На месте выяснилось, что мужчина решил переплыть реку, и друзьям не удалось этому воспрепятствовать. Вечером спасатели провели поиски на воде, полиция организовала поиски на берегу, но мужчину не нашли.

Поисковая операция продолжилась сегодня утром, и в 12 часов с помощью сонара на дне реки обнаружили похожий на человека силуаэт. Затем привлеченный к поискам водолаз вытащил из воды у отеля Dorpat безжизненное тело мужчины.

Обстоятельства гибели мужчины уточняются.

В этом году в водоемах Эстонии погибли уже 24 человека.

Спасательный департамент еще раз напоминает, что алкоголь и вода несовместимы, так как нетрезвый человек быстро устает, и не всегда может адекватно оценить свои возможности. К тому же нужно для купания выбирать предназначенное для этого место.