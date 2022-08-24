Работавший в таллиннской школе педофил приговорен к девяти годам тюрьмы

Согласно обвинительному заключению, в период с августа 2018 года по апрель 2021 года 58-летний Андрес совершал различные действия сексуального характера в отношении четырех потерпевших в возрасте до десяти лет.

По мнению суда, вина Кентса доказана как показаниями потерпевших, так и свидетелей, а особенно яркими доказательствами являются представленные в качестве приложения к протоколу видеозаписи камер наружного наблюдения . Суд не усмотрел смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств. В суде мужчина вину не признал.

Суд приговорил Кентса к девяти годам лишения свободы, что является средним уровнем наказания.

В качестве процессуальных издержек осужденный должен выплатить в общей сложности 4064,28 евро, которые могут быть выплачены частями в течение 12 месяцев.

Кентс работал дворником в Образовательной коллегии Ваналинна до апреля 2021 года.

Мужчина, подозреваемый в педофилии, долгое время работал в Образовательной коллегии Ваналинна

Кентс был одним из самых давних сотрудников школы. Осенью прошлого года его поздравили с 30-летием работы на сайте учреждения.

Основатель и давний руководитель Образовательной коллегии Ваналинна Керсти Найгесен опечалена тем, что ее догадки о прилежном школьном дворнике Андресе оказались правдой.

По словам Найгесен, Кентс пришел работать в их школу в первые дни существования школы через церковные круги и все эти годы был очень заботливым коллегой: „Он помогал во всем! Когда ночью сработала сигнализация, он пришел в школу и снял ее. Он также очень хотел помогать в детском доме“.

Однако, признается Найгесен, у нее была договоренность с Кентсом не приближаться к детям. Найгесен не смогла прямо объяснить, почему было заключено такое соглашение.