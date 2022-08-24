Работавший в таллиннской школе педофил приговорен к девяти годам тюрьмы(11)
Сегодня Харьюский уездный суд признал 58-летнего Андреса Кентса виновным в совершении действий сексуального характера в отношении лиц моложе десяти лет.
Согласно обвинительному заключению, в период с августа 2018 года по апрель 2021 года 58-летний Андрес совершал различные действия сексуального характера в отношении четырех потерпевших в возрасте до десяти лет.
По мнению суда, вина Кентса доказана как показаниями потерпевших, так и свидетелей, а особенно яркими доказательствами являются представленные в качестве приложения к протоколу видеозаписи камер наружного наблюдения . Суд не усмотрел смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств. В суде мужчина вину не признал.
Суд приговорил Кентса к девяти годам лишения свободы, что является средним уровнем наказания.
В качестве процессуальных издержек осужденный должен выплатить в общей сложности 4064,28 евро, которые могут быть выплачены частями в течение 12 месяцев.
Кентс работал дворником в Образовательной коллегии Ваналинна до апреля 2021 года.
Мужчина, подозреваемый в педофилии, долгое время работал в Образовательной коллегии Ваналинна
Кентс был одним из самых давних сотрудников школы. Осенью прошлого года его поздравили с 30-летием работы на сайте учреждения.
Основатель и давний руководитель Образовательной коллегии Ваналинна Керсти Найгесен опечалена тем, что ее догадки о прилежном школьном дворнике Андресе оказались правдой.
По словам Найгесен, Кентс пришел работать в их школу в первые дни существования школы через церковные круги и все эти годы был очень заботливым коллегой: „Он помогал во всем! Когда ночью сработала сигнализация, он пришел в школу и снял ее. Он также очень хотел помогать в детском доме“.
Однако, признается Найгесен, у нее была договоренность с Кентсом не приближаться к детям. Найгесен не смогла прямо объяснить, почему было заключено такое соглашение.
„Это было на уровне интуиции. В первые годы у него, конечно, не было таких наклонностей, но поскольку я долгое время работала в школах, я умела замечать такие вещи. Он был своеобразным. Он пытался заговаривать с детьми, и когда ему это удавалось, он действительно слушал ребенка. Я сказала ему держаться подальше от детей, и он сказал, мол, не волнуйтесь“. По словам Найгесен, ни дети, ни родители никогда не жаловались на Кентса. Поэтому не было оснований подозревать мужчину в чем-либо неприличном или увольнять его с занимаемой должности.
По данным полиции, исходя из собранной информации, Кентс мог совершать действия, связанные с сексуальным насилием над детьми, с середины 1990-х годов.
„Сексуальное насилие над детьми — это скрытый вид преступления, который часто становится известен только спустя годы. Дети могут не сразу понять, что с ними делают, но память о случившемся остается с людьми на всю жизнь. Очень важно, чтобы в полицию попала информация о событиях многолетней давности. Это может помочь нынешним жертвам и предотвратить возможные новые жертвы“, — комментировал в то время (после задержания подозреваемого) капитан полиции Реймо Райвет.