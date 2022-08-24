У Ройзмана при задержании нашли визитку эстонского общественного деятеля. Как она там оказалась?

Сегодня утром в Екатеринбурге задержали экс-мэра города, общественного деятеля и поэта Евгения Ройзмана. Силовики вывели его из квартиры и увезли в участок. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации российской армии. Уральский портал ura.ru сообщил, что в квартире обнаружили визитки иностранных дипломатов и бывшего главы СБУ. Среди прочего, там оказались контакты эстонского общественного деятеля Меэлиса Кубитса.

„Да, я один раз виделся с Ройзманом в 2016 году, - ответил Меэлис Кубитс репортеру RusDelfi. - Мы встретились с ним на годовщине открытия музея Бориса Ельцина в Екатеринбурге. Именно там я и познакомился с Евгением“. Меэлиса Кубитса пригласили туда, так как он был одним из организатором установки барельефа экс-президенту России Борису Ельцину в Таллинне.

Как отметил Меэлис Кубитс, ему жаль, что он видел Ройзмана только один раз - шесть лет назад: „Евгений оставил положительно впечатление. Мы обменялись визитками. Он рассказал, что сидел в тюрьме вместе с эстонцами. С 2016 года, к сожалению, я с ним больше не встречался. Немного стыдно из-за этого“.

Сам Кубитс негативно относится к задержанию экс-мэра Екатеринбурга: „Грустно на это смотреть. Конкретно он очень много сделал для города и свободной России. Он помогал молодым людям, боролся с наркоманией“.

Неделю назад вышло интервью на канале „Скажи Гордеевой“, в котором Ройзман открыто критиковал войну в Украине. Видео набрало 2 млн просмотров.