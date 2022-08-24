24.08.2022, 13:50
„Я боюсь звонить друзьям в Украине. Просто стыдно“. Последнее большое интервью Ройзмана на свободе
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сегодня был задержан по статье о „дискредитации Российской армии“.
Неделю назад один из самых известных уральских политиков дал интервью Катерине Гордеевой для ее YouTube-канала, в котором рассказал о своих отношениях с детьми, лихих 90-х и местных ОПГ, а также войне в Украине. В частности, Ройзман признался, что он не звонит своим знакомым в Украину, потому что ему стыдно.
В среду утром в Екатеринбурге в своей квартире задержан бывший мэр города Евгений Ройзман, пишет Русская служба Би-би-си.
Видео из его подъезда публикует канал Mash, который утверждает, что бывшему мэру Екатеринбурга вменяют „дискредитацию“ армии (статья 280.3 УК).