В Екатеринбурге задержан Евгений Ройзман

Видео из его подъезда публикует канал Mash, который утверждает, что бывшему мэру Екатеринбурга вменяют „дискредитацию“ армии (статья 280.3 УК)

На видео видно, как группа вооруженных полицейских входит в дом, где проживает Ройзман, поднимается на этаж и после того, как Ройзман открыл дверь, ему зачитывают подозрение.

„Ройзман задержан утром, к нему домой пришли силовики. В отношении него возбуждено уголовное дело о дискредитации в отношении российской армии“, - cообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Максимальное наказание по статье 280.3 (“Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России“) предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Арест и обыски

Задержание Ройзмана, а также обыски подтвердила „Интерфаксу“ и его помощница Лейла Гусейнова.

„Он действительно задержан. Идут обыски, как я поняла, в музее Невьянской иконы. Позвонили нам, чтобы мы открыли офис Фонда (Ройзмана), что обыски хотят провести в Фонде „, - сказала собеседница агентства.

За что конкретно задержан Евгений Ройзман, Гусейнова пока не знает.

Адвокат Евгения Ройзмана Владислав Идамжапов сообщил „Интерфаксу“, что не может попасть к своему подзащитному, который пока еще находится в своей квартире.

Весной Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Ройзману три штрафа по 50 тыс. рублей по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).

Поводом стали пост и размещение ссылки в соцсети, а также видеозапись на одном из популярных сервисов.

25 мая тот же суд назначил Евгению Ройзману штраф в 85 тыс. рублей за заданный им вопрос в „Твиттере“ под новостью с заявлениями главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Евгений Ройзман последовательно заявлял о своей антивоенной позиции, в том числе в соцсетях, и говорил, что осознает угрозы, но не намерен уезжать из России.



