Департамент внешней разведки опровергает слухи о том, что окно в их новом офисе стоило миллион евро

Руководитель службы разведки Микк Марран, который собирается возглавить управление государственными лесами, вызвал у общественности массу вопросов в свете неожиданного поворота своего карьерного пути. На них попытался ответить бывший чиновник Минобороны Меэлис Ойдсалу, поделившись критическими высказываниями на эту тему в публичных СМИ. Некоторые из них были опровергнуты Департаментом внешней разведки.