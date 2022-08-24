24.08.2022, 12:50
Департамент внешней разведки опровергает слухи о том, что окно в их новом офисе стоило миллион евро(4)
Ойдсалу настаивает, что это правда
ФОТО: | Ekspress Meedia
Руководитель службы разведки Микк Марран, который собирается возглавить управление государственными лесами, вызвал у общественности массу вопросов в свете неожиданного поворота своего карьерного пути. На них попытался ответить бывший чиновник Минобороны Меэлис Ойдсалу, поделившись критическими высказываниями на эту тему в публичных СМИ. Некоторые из них были опровергнуты Департаментом внешней разведки.