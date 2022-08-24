Новости Эстонии
24.08.2022, 12:50

Департамент внешней разведки опровергает слухи о том, что окно в их новом офисе стоило миллион евро

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Ойдсалу настаивает, что это правда
На снимке Микк Марран, который с 1 ноября возглавит Центр управления государственными лесами. На основании первоначального трудового договора он должен был продолжать руководить внешней разведкой еще 3 года.
На снимке Микк Марран, который с 1 ноября возглавит Центр управления государственными лесами. На основании первоначального трудового договора он должен был продолжать руководить внешней разведкой еще 3 года.
ФОТО: Ilmar Saabas | Ekspress Meedia

Руководитель службы разведки Микк Марран, который собирается возглавить управление государственными лесами, вызвал у общественности массу вопросов в свете неожиданного поворота своего карьерного пути. На них попытался ответить бывший чиновник Минобороны Меэлис Ойдсалу, поделившись критическими высказываниями на эту тему в публичных СМИ. Некоторые из них были опровергнуты Департаментом внешней разведки.

Ойдсалу упомянул, в частности, тот факт, что из-за упертости Микка Маррана, покидающего пост главы Департамента внешней разведки, в проект нового здания ведомства добавили обзорное окно на крыше стоимостью миллион евро.

„Дополнительный миллион на стеклянный потолок Марран выторговал в процессе строительства и, несмотря на противодействие руководителя проекта, чиновники Минобороны по сути были поставлены перед фактом в результате искусной закулисной политики“, — написал Ойдсалу, анализируя возможные причины, по которым руководитель службы разведки уходит с работы в совершенно иную сферу.

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