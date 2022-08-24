ЧП и криминал
24.08.2022, 09:26

Задержанный за рулем с уголовно наказуемой степенью опьянения Индрек Таранд уволен из МИД

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дополнено в 12:35
Indrek Tarand
Indrek Tarand
ФОТО: Ilmar Saabas | Ekspress Meedia

Этой ночью в 1:30 на площади Исландии в центре Таллинна полицейские проверили водителя, у которого подозревали алкогольное опьянение. Как стало известно Delfi, им оказался дипломат и теперь уже бывший замглавы посольства Эстонии в Минске Индрек Таранд.

Полиция подтвердила, что у 58-летнего мужчины выявили уголовно наказуемую степень опьянения и задержали.

МИД сообщил, что инициирует дисциплинарное производство в отношении Таранда и изначально временно отстранил от работы. Позже пресс-служба МИДа сообщила, что с Тарандом прекращаются рабочие отношения. К исполнению обязанностей замглавы посольства Эстонии в Минске он так и не успел приступить.

Почему же дипломат вчера уезжал из здания МИД в состоянии алкогольного опьянения? Министерство отметило, что 22-26 августаt проходит ежегодная конференция глав представительств.

Таранд попадается за рулем в пьяном виде не впервые. В 2002 году ему пришлось отказаться от должности канцлера Министерства иностранных дел из-за вождения в пьяном виде - в июне того года его задержали за рулем с уровнем алкоголя в крови в 1,07 промилле и немедленно уволили..

Комментарий Таранда Delfi до сих пор получить не удалось.

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