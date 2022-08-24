Задержанный за рулем с уголовно наказуемой степенью опьянения Индрек Таранд уволен из МИД

МИД сообщил, что инициирует дисциплинарное производство в отношении Таранда и изначально временно отстранил от работы. Позже пресс-служба МИДа сообщила, что с Тарандом прекращаются рабочие отношения. К исполнению обязанностей замглавы посольства Эстонии в Минске он так и не успел приступить.

Почему же дипломат вчера уезжал из здания МИД в состоянии алкогольного опьянения? Министерство отметило, что 22-26 августаt проходит ежегодная конференция глав представительств.



Таранд попадается за рулем в пьяном виде не впервые. В 2002 году ему пришлось отказаться от должности канцлера Министерства иностранных дел из-за вождения в пьяном виде - в июне того года его задержали за рулем с уровнем алкоголя в крови в 1,07 промилле и немедленно уволили..