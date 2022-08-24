Задержанный за рулем с уголовно наказуемой степенью опьянения Индрек Таранд уволен из МИД(91)
Этой ночью в 1:30 на площади Исландии в центре Таллинна полицейские проверили водителя, у которого подозревали алкогольное опьянение. Как стало известно Delfi, им оказался дипломат и теперь уже бывший замглавы посольства Эстонии в Минске Индрек Таранд.
Полиция подтвердила, что у 58-летнего мужчины выявили уголовно наказуемую степень опьянения и задержали.
МИД сообщил, что инициирует дисциплинарное производство в отношении Таранда и изначально временно отстранил от работы. Позже пресс-служба МИДа сообщила, что с Тарандом прекращаются рабочие отношения. К исполнению обязанностей замглавы посольства Эстонии в Минске он так и не успел приступить.
Почему же дипломат вчера уезжал из здания МИД в состоянии алкогольного опьянения? Министерство отметило, что 22-26 августаt проходит ежегодная конференция глав представительств.
Таранд попадается за рулем в пьяном виде не впервые. В 2002 году ему пришлось отказаться от должности канцлера Министерства иностранных дел из-за вождения в пьяном виде - в июне того года его задержали за рулем с уровнем алкоголя в крови в 1,07 промилле и немедленно уволили..
Комментарий Таранда Delfi до сих пор получить не удалось.