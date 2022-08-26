Коммунисты Эстонии намерены восстать из пепла. Лидер партии: мы сходны с левым крылом Центристской партии

Объединенная левая партия Эстонии — это все, что осталось от Коммунистической партии Эстонии. По данным Коммерческого регистра, членами ОЛПЭ является 351 человек (отчет за прошлый хозяйственный год партия не представила). 16 августа, когда переносили Нарвский танк, 68-летний житель Тарту Игорь Розенфельд, как явствует из постановления суда, стал замещающим членом правления партии. В 1999-2019 годах Розенфельд входил в Центристскую партию, на местных выборах, которые проходили в эти годы, он баллотировался по партийному списку в Тартуское горсобрание, но избран не был.