Новости Эстонии
26.08.2022, 09:20

Коммунисты Эстонии намерены восстать из пепла. Лидер партии: мы сходны с левым крылом Центристской партии

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На организованной в 2018 году Объединенной левой партией Эстонии конференции «Изменение настроений общества в постсоветском пространстве» участвовала и центристка Оудекки Лооне. Нынешний руководитель партии Игорь Розенфельд тогда тоже был членом Центристской партии.
На организованной в 2018 году Объединенной левой партией Эстонии конференции «Изменение настроений общества в постсоветском пространстве» участвовала и центристка Оудекки Лооне. Нынешний руководитель партии Игорь Розенфельд тогда тоже был членом Центристской партии.
ФОТО: Vasakpartei

Как считает Игорь Розенфельд, у власти в Украине находятся радикалы, под руководством которых страна ведет себя агрессивно, а интересы России в Украине нельзя игнорировать, пишет Delfi.

Объединенная левая партия Эстонии — это все, что осталось от Коммунистической партии Эстонии. По данным Коммерческого регистра, членами ОЛПЭ является 351 человек (отчет за прошлый хозяйственный год партия не представила). 16 августа, когда переносили Нарвский танк, 68-летний житель Тарту Игорь Розенфельд, как явствует из постановления суда, стал замещающим членом правления партии. В 1999-2019 годах Розенфельд входил в Центристскую партию, на местных выборах, которые проходили в эти годы, он баллотировался по партийному списку в Тартуское горсобрание, но избран не был.

„Мы очень близки к левому крылу Центристской партии, к таким деятелям, как Кылварт, Тоом и другие“, - сказал Розенфельд, считающий ОЛПЭ европейской левой партией, такой же, как немецкая партия „Левые“ (Die Linke) и Левая партия Франции (Parti de gauche), которая на недавних парламентских выборах добилась серьезного успеха. В успехе левых Франции Розенфельд видит и луч надежды для левых сил Эстонии.

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