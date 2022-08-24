Президент Карис на саммите: мышление россиян изменится только тогда, когда они почувствуют влияние санкций на свою повседневную жизнь

По словам президента Кариса, для достижения прочного мира на своей территории, Украине необходимо оказывать больше военной помощи, а также следует усилить санкционное давление на Россию.

Кроме того, в своем выступлении президент Карис подчеркнул важность преподавания истории.

„Наше будущее зависит от школьников и их образования. Нас формирует история, и незнание прошлого не может определить наше будущее. Чтобы не допустить повторения такой жестокости и дать мир будущему, мы должны преподавать историю наших народов, противостоять распространению лживой пропаганды и активному промыванию мозгов“, - сказал глава эстонского государства.

Президент Карис призвал присоединиться к инициативе по преподаванию и изучению истории без идеологической предвзятости, а также к тому, чтобы историки записывали свои школьные уроки на всех языках и создавали платформу для этих лекций, чтобы помочь учителям во всем мире находить достоверный материал.

Мы предлагаем ужесточить ограничения на поездки жителей России в Европу, потому что менталитет людей изменится только тогда, когда они почувствуют влияние санкций на свою личную жизнь и карьерные возможности. Президент Карис

По его словам, лучшее знание украинской истории помогло бы добиться того, чтобы незаконная аннексия Крыма или любого другого региона Украины никогда не была признана.

„Потому что те, кто знает историю, знают, как избежать ошибок, и могут построить лучшее будущее. В настоящее время мы видим, как невежество позволяет агрессору легко преподносить свои лживые нарративы и строить на их основе злую империю лжи“, — подчеркнул президент Эстонской республики.

Эстония будет продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это потребуется, чтобы выиграть войну и восстановить территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ, подчеркнул Карис.

„Мы предлагаем ужесточить ограничения на поездки граждан России в Европу, потому что менталитет людей изменится только тогда, когда они почувствуют влияние санкций на свою повседневную жизнь и карьерные возможности“, — сказал он на саммите.

Также, по словам президента Кариса, для достижения прочного мира в Европе необходимо сделать все возможное, чтобы обеспечить справедливость и привлечь к ответственности лиц, совершивших военные преступления и преступления против человечности.