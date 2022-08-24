Урмас Сыырумаа купит находящийся по соседству с кварталом Ротерманни центр Foorum

„Наша цель – еще заметнее усовершенствовать окрестности квартала Ротерманни и придать новое дыхание территории, граничащей с перекрестком, где самое плотное движение в городе“, – сказал собственник US Real Estate Урмас Сыырумаа. – Офисное здание Golden Gate по адресу Ахтри, 6, которое находится в процессе строительства, создаст великолепное сообщение с приморским районом, а покупка центра Foorum является частью нашего плана по открытию квартала Ротерманни также в направлении Нарвского шоссе“.

Foorumi Keskus – современное здание класса A+, расположенное на перекрестке улицы Хобуяама и Нарвского шоссе. На первом этаже этого офисного здания находится торговая галерея, которая соединяет улицу Хобуяама и Нарвское шоссе. Верхние этажи занимают офисные площади. В общей сложности в здании сдается 9600 квадратных метров площади – торговой и офисной поровну. Здание полностью сдано 50 арендаторам, крупнейшие из которых – KPMG, Vapiano и Swedbank. На подземном этаже располагаются 135 парковочных мест.

Город Таллинн подписал договор о строительстве трамвайных путей, согласно которому новый отрезок путей будет пролегать между кварталом Ротерманни и центром Foorum. В результате этого проекта улица и площадь Хобуяама получат новое дыхание, а посещать центр Foorum станет еще удобнее.

US Real Estate купит центр Foorum у компаний Foorum Invest OÜ и Foorum Valduse OÜ. Продавца консультировали Ellex Raidla и Redgate Capital совместно Newsec Baltics. Сделка вступит в силу после получения разрешения Департамента конкуренции осенью 2022 года.