Министр культуры о комплексе Маарьямяэ: это уникальное сооружение необходимо сохранить

„Я поддерживаю мнение специалистов в этой области, что это уникальный памятник ландшафтной архитектуры, который необходимо сохранить“, — высказала она свое личное мнение о мемориале.

Ранее она указывала, что как министр культуры видит необходимость сотрудничества с Таллинном по вопросу сохранения мемориала. Что под этим подразумевалось? „Мемориал Маарьямяэ находится на принадлежащей городу Таллинну земле, которую планируется национализировать. Поэтому сотрудничество с Таллинном неизбежно. Моя позиция заключается в том, что государство и город могли бы внести равный вклад“, — сказала она.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Isamaa) заявил в июле, что мемориальные доски, которые установлены военным частям, участвовавшим в повторной оккупации Эстонии и в бомбардировке Таллинна, обязательно должны быть ликвидированы. Была ли сформирована позиция по этому поводу и в коалиционном совете? „Никакой позиции по этому поводу не было. Считаю, что если в будущем планируются дальнейшие действия, связанные с мемориалом, такие вопросы должны решаться комплексно“.

Что касается временных рамок, то министр уточнила, что сейчас начнется процесс национализации земель. „От этого будут зависеть дальнейшие шаги“.

Ранее Рейнсалу сообщил EPL, что общая стоимость реконструкции и строительства экспозиции под открытым небом рядом с мемориалом составит семь миллионов евро. „Конечно, важно также учитывать последующие административные расходы. Известно, что Таллинн готов внести свой вклад. Это не будет сольным проектом государства“.

В коалиции нет единого мнения по этому поводу. Лидер „Isamaa“ Хелир-Вальдор Сеэдер заявил Delfi, что правительство еще ничего не решило. „Действительно, министр культуры вынесла вопрос на коалиционный совет, и он обсуждался, но обсуждение еще продолжается“, — отметил он добавив, что сам не смог принять участие в собрании.