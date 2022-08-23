ФОТО | На Маарьямяэ почтили память жертв тоталитаризма, особое внимание в этом году уделили Украине

На мероприятии выступили министр юстиции Леа Данилсон-Ярг, посол Украины в Эстонии Марьяна Беца, председатель правления Эстонского института исторической памяти Меэлис Марипуу и председатель правления Эстонского союза Memento Арнольд Альясте. Молитвенное богослужение возглавил таллинский пробст Яан Таммсалу. Музыкальные интерлюдии звучали в исполнении Марианны Лейбур. В память о жертвах тоталитаризма к мемориалу были возложены венки.

Перед началом мероприятия министр юстиции подчеркнула, что в этот день мы выражаем свою поддержку и Украине, которая завтра, 24 августа, в крайне тяжелых условиях отмечает День независимости.

„Только помня о боли расколотой Европы XX века, мы сможем сохранить единую Европу XXI века“. Леа Данилсон-Ярг

„Наши мысли обращены ко всем тем, кто борется за свою, а также за нашу свободу в Харькове, Славянске, Краматорске, Бахмуте, Запорожье, Херсоне и многих других местах Украины, - сказала министр юстиции. - Мы не должны оставлять Украину в одиночестве! Только помня о боли расколотой Европы XX века, мы сможем сохранить единую Европу XXI века“.

По случаю Дня независимости Украины Эстонский институт исторической памяти организовал выставку „Украина в кризисах XX века“. Цель выставки - расширить знания эстонского народа об истории Украины, поддержать Украину на информационном фронте противостоянии агрессии и объяснить основы российской пропаганды. Выставка дает представление о развитии украинской государственности и ключевых моментах украинской истории, советизации общества, влиянии пакта Молотова-Риббентропа, борьбе украинского народа во Второй мировой войне, обретении независимости Украиной в 1991 году и российской агрессии.

Выставка доступна в интернете на эстонском, английском и русском языках и в различных местах по всей Эстонии: перед зданием Эстонского института памяти в Таллинне (Тынисмяги, 8) и перед зданием посольства России в Таллинне (Пикк, 19), у военного городка в Тапа и с 3 по 29 октября в фойе городской управы Кохтла-Ярве.