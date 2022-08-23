Интрига вокруг скандального памятника в Лихула набирает обороты. Надеждам EKRE установить памятник в начале сентября не суждено сбыться

„Необходимо считаться с мнением жителей Лихула. Мы не хотим видеть здесь факельные шествия и слышать речи, разжигающие ненависть. Мы не хотим с этим жить“, эти слова на состоявшемся в начале августа заседании волостного совета Ляэнеранна услышал глава фракции EKRE Меэлис Малк, представляющий тех членов партии, которые уже несколько лет обращаются к властям волости, настаивая на том, чтобы восстановить памятник со скандальной историей.