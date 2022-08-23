Новости Эстонии
23.08.2022, 17:33

Интрига вокруг скандального памятника в Лихула набирает обороты. Надеждам EKRE установить памятник в начале сентября не суждено сбыться

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На Лихуласком памятнике изображен солдат в немецкой форме с автоматом на груди.
На Лихуласком памятнике изображен солдат в немецкой форме с автоматом на груди.
ФОТО: Lugeja foto | Ekspress Meedia

Отделение EKRE волости Ляэнеранна намеревалось 2 сентября открыть в парке Лихула копию скандального памятника. Судя по всему, против этого возражают и местная община, и волостной совет.

„Необходимо считаться с мнением жителей Лихула. Мы не хотим видеть здесь факельные шествия и слышать речи, разжигающие ненависть. Мы не хотим с этим жить“, эти слова на состоявшемся в начале августа заседании волостного совета Ляэнеранна услышал глава фракции EKRE Меэлис Малк, представляющий тех членов партии, которые уже несколько лет обращаются к властям волости, настаивая на том, чтобы восстановить памятник со скандальной историей.

Атмосфера на заседании, на котором обсуждалась судьба памятника, была крайне накаленной. „Каждый раз, когда в стране возникает напряженная ситуация, поднимают вопрос об установке памятника“, заметил еще один член волостного совета. „Да, близятся выборы“, согласился еще один. „Как будто нам нечем заняться“, добавил еще один голос.

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