23.08.2022, 17:33
Интрига вокруг скандального памятника в Лихула набирает обороты. Надеждам EKRE установить памятник в начале сентября не суждено сбыться(25)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Отделение EKRE волости Ляэнеранна намеревалось 2 сентября открыть в парке Лихула копию скандального памятника. Судя по всему, против этого возражают и местная община, и волостной совет.
„Необходимо считаться с мнением жителей Лихула. Мы не хотим видеть здесь факельные шествия и слышать речи, разжигающие ненависть. Мы не хотим с этим жить“, эти слова на состоявшемся в начале августа заседании волостного совета Ляэнеранна услышал глава фракции EKRE Меэлис Малк, представляющий тех членов партии, которые уже несколько лет обращаются к властям волости, настаивая на том, чтобы восстановить памятник со скандальной историей.